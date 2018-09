Handicap et danse : Danser pour intégrer la société

Danser pour intégrer la société : Handicap et danse mis à l’honneur par Tatoo inclusive

À travers les époques, la danse a toujours été un moyen d’expression formidable et accessible à tous. Loin de se limiter aux entrechats et autres tutus, plusieurs associations se proposent d’aborder ainsi la danse comme un facteur d’intégration ouvert à tous, valides ou en situation de handicap. C’est autour de cette volonté que s’est créé la compagnie Tatoo Inclusive autour des thèmes handicap et danse.

Créée en 1992, Tatoo Inclusive est une association 1901 basée à Lognes (France, 77). Sur une idée de la danseuse et professeure Florence Meregalli, la compagnie a fait ses débuts avec des créations et un travail plutôt « traditionnel ». L’objectif de Tatoo s’est réellement précisé à partir de 1997, lorsque la compagnie s’adjoint les talents d’une danseuse sourde et d’une autre, paraplégique.

Compagnie inclusive

Cette décision va enrichir Tatoo. La conception chorégraphique de la compagnie va ainsi évoluer vers de nouvelles pistes créatives afin de maximiser le potentiel de ces deux danseuses. Tatoo pourra ainsi proposer, dès 1999, le spectacle « Modus Vivendi ». Afin de tirer parti de l’union de leurs forces, les danseuses de la compagnie, valides et handicapées, se sont interrogées sur les moyens de transmettre cette expérience et les savoirs pédagogiques acquis dans la pratique de la danse inclusive.

Tournée vers la formation

À l’issue de ce questionnement et par sa volonté propre, la compagnie Tatoo est maintenant en mesure de proposer des formations professionnelles en Danse Inclusive. Enrichie par les parcours de chacun des intervenants-es, valides comme handicapés-ées, cette pluralité d’approches pédagogiques laisse l’espace de construire la sienne, afin d’allier de façon constructive handicap moteur et danse.

L’objectif avoué de la compagnie, avec ses formations, est de rompre ainsi les préjugés entourant les personnes atteintes d’un handicap, dans un souhait d’intégration professionnelle, humaine et artistique en faisant ainsi évoluer les regards.)

Deux formations professionnelles

Dans ce sens, Tatoo Inclusive propose deux modules de formations professionnelles de pointe, afin d’allier Handicap et Danse. Le premier s’intitule : « Prise de conscience et intégration du handicap dans un atelier chorégraphique mixte » et le second : « Accueil des personnes handicapées ». Pour en savoir plus sur ces deux formations, vous pouvez vous référer à l’encadré ci-contre.

Pour en savoir plus sur la Compagnie Tatoo Inclusive, rendez-vous sur le site : www.tatooinclusive.com

V.