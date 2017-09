Handicap et colocation : Antoine Mourret écrit sa série

Antoine Mourret, auteur de l’ouvrage « Nouvelles d’un handicapé » et chroniqueur d’Handirect depuis plusieurs années, se lance désormais dans l’écriture d’une série littéraire dédiée notamment au thème « handicap et colocation ». Découvrirez ici le premier épisode.

VICTOR ET LES AUTRES : #1 Oh my God

La vie est un hasard maladroit mais qui peut conduire vers un bonheur inconnu. Victor recherche le bonheur. Toujours chez ses parents, il cherche à fuir sa réalité et aspire à un autre rêve. Il a grandi et réussi sa scolarité dans le Sud de la France. Ses parents sont fiers de lui tandis qu’il se perd dans une abîme spirituelle. Son handicap le bloque dans la réalité professionnelle. Il a envie de faire carrière dans le Cinéma pour raconter des histoires mais il sait que le chemin est parsemé de faux espoirs et surtout il faut qu’il se décide à faire un pèlerinage artistique vers la Capitale, endroit où tous les rêves sont réalisables. En gare de Nîmes, sa mère attend le train à ses côtés sur le quai bondé. Elle repense à la naissance chaotique de son premier garçon et s’est promis de ne pas pleurer en voyant disparaître son fils prodige dans le wagon qui va le mener vers l’inconnu. Une grosse valise remplie de vêtements et sa sacoche d’ordinateur, Victor n’a pas besoin d’autres vivres pour exister et prétendre au bonheur. Dans le train, il décortique ses futurs colocataires et l’appartement de ses rêves. En plein Paris vivent ensemble deux garçons et deux filles dans un loft précaire mais assez grand pour y vivre ses premières années d’adulte. Victor a peur, il a peur de ne pas être accepté à cause de son handicap. Il a peur de demander de l’aide quand il en aura peut-être besoin. Il a peur d’être jugé, incompris. Il a peur d’une nouvelle vie. Le TGV s’arrête en Gare de Lyon. Victor descend du wagon avec sa démarche et son allure handicapante. Personne ne veut l’aider de peur de le vexer. Il marche sur le quai de la gare parisienne avec des yeux d’enfants. Il est à Paris, prêt à embrasser la carrière d’artiste dont il a toujours rêvé. Mais son arrivée dans son nouveau foyer ne va pas se passer comme prévu. Un taxi le dépose devant un grand immeuble parisien, Victor sonne là où sont inscrits quatre noms. On lui ouvre. Heureusement, ce soir il y a un ascenseur pour faire monter Victor et ses bagages. Il s’arrête au cinquième étage, les quatre colocataires remarquent alors un jeune homme pas comme les autres, handicapé. « Oh my God ! Il ne nous l’a pas fait remarquer qu’il était comme ça ?! ».

Antoine Mourret

Nouvelles d’un handicapé

Après avoir retranscrit les essais de son blog dans un premier ouvrage : « Délire littéraires », Antoine Mourret, également auteur de plusieurs courts-métrages, vient de publier un second ouvrage. Celui-ci s’intitule : « Nouvelles d’un handicapé ». Il s’agit d’un recueil de nouvelles composé de 60 pages et disponible aussi bien en format papier que numérique. « Une mère qui met au monde un enfant handicapé, un myopathe qui veut perdre sa virginité, un jeune homme en quête de normalité… Plusieurs histoires et une panoplie de personnages qui plongent le lecteur dans le monde du handicap ».

« Nouvelles d’un handicapé », Antoine Mourret. Édition Edilivre, 60 pages, 9€ en version papier, 1,99€ en version numérique PDF. Plus d’infos sur : www.edilivre.com

Handicap et colocation – Rendez-vous très bientôt pour le second épisode de la série littéraire d’Antoine Mourret « Victor et les autres »!