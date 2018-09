Handicap et cinéma avant première du FIFH le 8 octobre à Lyon

Handicap et cinéma avant première de la : 3eme ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SUR LE HANDICAP

LUNDI 8 OCTOBRE de 11h à 14h UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2 (au grand amphithéâtre)

Sous le haut patronage de Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du premier ministre, chargée des personnes handicapées

« L’homme a du génie lorsqu’il rêve », disait le grand réalisateur japonais Akira Kurosawa.

« Au Festival International du Film sur le Handicap, nous rêvons à un monde meilleur où vivre ensemble avec nos différences serait une force, une richesse, un atout », résume Katia Martin-Maresco, fondatrice et directrice du FIFH. Une nouvelle ère handicap et cinéma s’ouvre ainsi grâce au FIFH.

Après deux années d’incubation foisonnante à Cannes, le FIFH ouvre une nouvelle page de son histoire en s’installant à Lyon, dans la ville des frères Lumière, en partenariat avec l’université Lumière Lyon 2, la ville de Lyon, Grand Lyon Métropole et Handicap International.

Pourquoi Lyon ?

Parce qu’elle est la ville du cinéma par excellence. Et parce qu’elle sait accueillir la diversité humaine. Distinguée en 2018 par la Commission européenne – pour ses efforts en faveur de l’accessibilité de ses citoyens dans tous les domaines – elle remporte le titre de « ville d’Europe la plus accessible ». C’est aussi le siège d’Handicap International, partenaire officiel du FIFH.

Voici trois raisons essentielles pour que le FIFH s’installe à Lyon et apporte son concours à cet écosystème innovant marqué par le respect des différences. Handicap et cinéma trouve naturellement leur place au sein de la ville historique des Gaules.

Tendresse, humour, beauté, blessures visibles ou invisibles, rites de passage, mort, exclusion, enfance… sont au programme de cette avant- première du FIFH : une sélection de courts- métrages d’une durée de quarante-cinq minutes, extraits des différentes sélections – documentaire, jeunesse, fiction, animation et « 3e Ange » – en compétition lors du Festival proprement dit qui aura lieu du 1er au 6 février 2019 à l’université Lumière Lyon 2.

PRATIQUE :

contact 06 41 97 53 25 • press@fifh.eu

site http://festival-international-du-film-sur-le-handicap.fr/index.html

