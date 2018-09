Handicap et Bridge : Une journée spéciale à Chantilly

Journée Handicap et Bridge le 1er octobre 2018 à Chantilly



Le 1er octobre 2018, France Galop et Vitamine Bridge organiseront une journée spéciale handicap et bridge à l’Hippodrome de Chantilly. À cette occasion, 26 bridgeurs handicapés de 7 institutions à travers la France seront présents pour une journée riche en événements, accompagnés d’autant de bénévoles et de 16 aidants.

Parmi les associations représentées : Associations Notre-Dame à Neuilly-sur-Seine et Simon de Cyrène à Vanves (92), les fondations Richard à Lyon (69) et Mallet à Richebourg (78), le centre de vie Passeraile à Magny-Le-Hongre (77), Le SAMSAH TC 28 à Lucé (28) et l’UGECAM CRF de Beauvais (60).

L’association Vitamine Bridge est un acteur spécialisé qui œuvre partout en France au service des personnes en situation de handicap, à travers la pratique du Handibridge – dont les vertus sont chaque jour davantage reconnues pour apporter stimulation et bien-être. France Galop est une association à but non lucratif qui organise et contrôle la filière des courses de galop en France.