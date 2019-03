Handicap et archéologie : L’accueil des différences au fil du temps

Handicap et archéologie : « Quand l’archéologie nous éclaire », un ouvrage qui étudie la prise en compte du handicap au fil des époques

Quel était, dans le passé proche ou lointain, le quotidien d’un individu handicapé ? Etait-il pris en charge par les siens ? Rejeté ? Soigné ? Accompagné ? Appareillé ? Aujourd’hui, mettre en parallèle handicap et archéologie permet une lecture de plus en plus précise de cette prise en charge des infirmes, des corps « différents », des estropiés, des vulnérables ou des malades. Et une réflexion collective sur l’accueil de la différence dans les sociétés qui nous ont précédés… qui vient nourrir les débats actuels sur la place et les droits des personnes handicapées dans nos sociétés contemporaines.

Valérie Delattre est archéo-anthropologue à l’Inrap (Institut national des recherches archéologiques préventives). Elle est spécialiste des pratiques funéraires et culturelles de la Protohistoire au Moyen Age ; elle est également très investie dans le milieu du handicap, dans le cadre associatif et grâce à la collection « Les Défis de civilisation ». En 2011, elle a été lauréate, avec Ryadh Sallem, du prix Handi-Livres pour leur ouvrage Décrypter la différence.

« Handicap : Quand l’archéologie nous éclaire », Valérie Delattre, édition Le Pommier, 240 pages, 10 euros.