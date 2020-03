Handicap et alternance se conjuguent lors des “Rencontres TREMPLIN Alternance” le 28 mai

À l’heure où les entreprises privilégient la professionnalisation des étudiants, les jeunes font de plus en plus le choix de la formation en alternance, y compris ceux en situation de handicap. Afin d’encourager et d’accompagner ces derniers dans la recherche d’une entreprise, l’association Tremplin Etudes-Handicap Entreprises organise la 4ème édition des « Rencontres Tremplin Alternance », le 28 mai prochain à Paris. À cette occasion, les étudiants handicapés de niveau Bac Pro à Bac+5 de toute la France pourront rencontrer, à Paris, les recruteurs de 35 entreprises issues de plus de 20 secteurs d’activité différents.

Ces rencontres s’articulent autour de 3 grandes étapes. Tout d’abord pour faciliter les prises de contact, Tremplin organise durant la matinée, pour chaque étudiant, 7 entretiens d’une douzaine de minutes répondant aux souhaits et attentes des jeunes mais aussi des entreprises présentes.

Ensuite tous les participants, étudiants comme recruteurs, se présentent de manière plus libre et spontanée. Ces présentations moins formelles conduisent à la seconde partie de la journée, dédiée aux rencontres non planifiées. Durant l’après-midi, les recruteurs comme les jeunes peuvent aller les uns vers les autres de manière plus aisée et peut-être décrocher le contrat d’alternance tant recherché de part et d’autre !

Au total les jeunes pourront ainsi passer jusqu’à 15 entretiens entre 8h45 et 15h30. Les entretiens de la matinée étant planifiés en amont du 28 mai, les jeunes qui souhaitent participer à ces rencontres doivent dès à présent prendre contact avec Tremplin pour s’inscrire à l’entretien préalable avec une chargée de mission Tremplin :

Par mail : contact@tremplin-entreprises.org

Par téléphone : 01 41 09 79 10

Par internet : www.tremplin-handicap.fr/contact-etudiants

À noter que pour ne pas pénaliser financièrement les étudiants qui viendront des régions hors Ile-de-France, Tremplin leur remboursera leurs frais de déplacements SNCF en 2ème classe. Dans la continuité de cette démarche, Tremplin organisera les « Rencontres TREMPLIN Recrutements » le 18 octobre prochain.