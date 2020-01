Les associations Ste Marie (Velaux) et APEAHM Envol & Garrigue organisent le jeudi 23 juin 2011 à Marignane la 1ère Édition d’HANDICAP EN FÊTES

A partir de 13H30 : Accueil des personnes en situation de handicap et de leur famille, des amis, des invités

14 H : Réception officielle : discours de bienvenue par les Maires de Velaux et de Marignane et les Présidents de l’APEAHM et Sainte Marie.

14H30 à 15 H30 : Chorale, Contes africains, Saynètes théâtrales, Démonstration de Karaté, Démonstration de rugby,..

15H30 à 16 H00 : Temps libre pour goûter et visiter les stands

16H à 17 H30 : Djembé, Danse, Saynète théâtrales, Théâtre chanté, Chants,..

17H30 : Clôture de la fête par les Présidents des Associations

Sonorisation et animation musicale assurées par Laurent VERSINI, pianiste-chanteur professionnel.

Présence de Chérie FM

Les Association Sainte Marie et APEAHM gèrent 7 établissements accueillant au total 280 personnes déficientes mentales, handicapées ou lourdement handicapées, encadrées par 220 salariés :

– 1 E.E.A.P à Marignane

– 3 Foyers de vie : Lançon de Provence, Velaux, Marignane

– 1 Maison d’Accueil Spécialisée à Marignane

– 1 E.S.A.T à Marignane

– 1 Foyer d’hébergement à Marignane