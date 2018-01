Handicap en Europe : Un accord entre Paris et Bruxelles

Une entente pour le handicap en Europe a été signée entre Paris et Bruxelles

Pierre Deniziot, Délégué spécial chargé du Handicap et Président du Conseil consultatif du Handicap d’Île-de-France a participé, le 1er décembre dernier, à la signature d’une Entente concernant le handicap en Europe entre la Région Île-de-France et la Commission Communautaire Française de la Région de Bruxelles-Capitale. Objectif : renforcer leurs liens, notamment dans le domaine du handicap et des droits des personnes handicapées sur le continent européen.

Cette signature scelle les efforts de la Région Île-de-France et de la Commission Communautaire Française de la Région de Bruxelles-Capitale pour contribuer à promouvoir, protéger et assurer la pleine jouissance des droits humains fondamentaux aux personnes en situation de handicap en Europe, dans la droite ligne de la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées.

Elle permettra de favoriser et de développer les liens et les projets entre le Conseil consultatif du Handicap d’Île-de-France et le Conseil consultatif bruxellois francophone de l’Aide aux Personnes et de la Santé. Cela se traduira entre autres par des échanges de bonnes pratiques, des travaux communs et des rencontres thématiques, la signature de cette entente a pour but d’enrichir les réflexions et actions respectives pour des politiques plus inclusives.

Sous l’impulsion de Valérie Pécresse, la Région Île-de-France est ainsi particulièrement engagée sur les questions de handicap et s’applique à mener une politique transversale en faveur des personnes concernées et de leurs familles.

Les personnes en situation de handicap, ainsi que les acteurs associatifs et institutionnels du monde du handicap, sont pleinement associés aux politiques de la Région qui les concernent, et ce, dans tous les domaines (transport, logement, lycée, action sociale, aide aux aidants, formation, emploi, accès aux sports et à la culture…). Leur participation effective est essentielle pour apporter des solutions réellement efficaces.