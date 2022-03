Handicap en classe préparatoire : Haka Game offre une remise à niveau

Ecouter article Ecouter article

L’École des Nouveaux Mondes lance la HAKA GAME : Une classe préparatoire basée sur des jeux et des défis pour orienter les personnes éloignées de l’emploi ou en situation de handicap vers un parcours d’apprentissage qui leur convient.

Dès le 11 avril 2022, l’École des Nouveaux Mondes (ENM) ouvrira une « prépa apprentissage » d’un nouveau genre. Elle permettra à des publics éloignés de l’emploi ou en situation de handicap de se remobiliser et de s’orienter vers un parcours d’apprentissage qui leur convient. Tout cela en passant par la classe préparatoire du Haka Game, une formation gratuite.

Une remise à niveau adaptée aux personnes en situation de handicap

Au programme de cette classe préparatoire adaptée au handicap, 5 thèmes importants sont abordés : la confiance en soi, l’employabilité, l’accompagnement, les compétences transversales ainsi que le projet professionnel. Les élèves suivront également des cours théoriques variés comme la philosophie, la prise de parole ainsi que le travail sur les savoir-être. Différentes épreuves et défis seront par ailleurs mis en place. Ils seront matérialisés en plusieurs jeux. Parmi les animations proposées : des jeux d’éloquence, des jeux d’échecs ou encore des jeux de stratégie. La formation s’étendra du 11 avril 2022 au 3 janvier 2023.

Une compétition féroce pour un CDI, un CDD ou une formation

Pour assurer leur survie dans le Haka Game, les étudiants vont devoir s’affronter face à un jury à chaque fin de mois. Des invités mystère, des guests et des récompenses seront à retrouver à chaque affrontement. “L’objectif étant qu’à l’issue de 9 mois, chaque étudiant ait défini son parcours professionnel (CDI, CDD, Formation) et surtout dispose de toutes les clefs pour réussir: savoir, savoir être et savoir-faire”, commentent les responsables du programme. À la suite de tout cela, un stage de 5 semaines sera organisé par l’école pour conclure le Haka Game. Ils seront alors fin prêts pour se confronter à l’univers, tout aussi concurrentiel, du marché du travail.

Les conditions d’admission de cette classe préparatoire

Cette classe préparatoire gratuite et adaptée au handicap permettra à 90 étudiants de décrocher un totem de réussite. Et ce, grâce à cette remise à niveau globale et aux bilans d’orientation réalisés au cours de la formation.

Voici les conditions d’admission à remplir pour rejoindre ce cursus original :

– Tout d’abord, le participant doit être âgé de 16 à 29 ans. Mais, pour les publics en situation de handicap qui bénéficient d’une RQTH, la formation est ouverte sans limite d’âge.

– D’autre part, le candidat doit être domicilié en Île-de-France, en quartier prioritaire de la politique de la ville.

Pour vous inscrire, vous pouvez contactez Hajar El Khattahi via mail : [email protected] ou directement par téléphone au 07.78.22.85.44.

Pour en savoir plus sur l’École des Nouveaux Monde, rendez-vous ici : https://lecoledesnouveauxmondes.fr/

Noémie Rochefeuille