Handicap & Dépendances : Coup de projecteur sur La Maison de l’Autonomie

A l’occasion de sa 16ième édition, Handica, le salon de l’autonomie à tous les âges, du 8 au 10 juin à Lyon, présente la Maison de l’Autonomie. Un concept innovant pour faire découvrir au public les dernières tendances en matière d’accessibilité dans l’habitat.

Créée par Paul Joly, architecte précurseur dans l’adaptation du domicile pour les personnes en situation de handicap, la Maison de l’Autonomie est un concept architectural innovant, qui a pour objectif de comprendre et de conceptualiser la maison pour fournir les réponses aux préoccupations des personnes en situation de handicap mais aussi à leurs familles, afin qu’ils puissent conserver ou retrouver leur autonomie.

« Une maison peut guérir comme elle peut détruire», explique Paul Joly, architecte, créateur de la Maison de l’Autonomie. « Partant de ce constat, j’ai travaillé sur un concept d’incubateur d’autonomie positive, qui agit comme un réceptacle de réponses en matière d’architecture, de domotique et d’équipements, pour permettre l’autonomie ou faciliter la reprise d’indépendance des personnes. La Maison de l’Autonomie est une maison où chaque individu peut évoluer, en prenant en compte les notions de plaisir, de désir et de bonheur,

sans signature médicale », conclut Paul Joly. Sur le salon Handica 2011, La Maison de l’Autonomie est un espace de 200 m², organisé en quatre thématiques :

– L’Espace Accessibilité, design et handicap : reconstitution des pièces à vivre pour visualiser les aspects pratiques des aménagements ;

– L’Espace Nouvelles technologies : démonstration de solutions dans les domaines de la domotique, de la robotique, de l’informatique et de la sécurité ;

– L’Espace Tendances : présentation d’objets et d’accessoires tendances, pour démontrer que la maison d’une personne en situation de handicap peut être jolie, et convoitée par tous pour sa facilité d’utilisation ;

– L’Espace Ateliers et conférences : découverte d’accessoires adaptés à la maison et améliorant la vie quotidienne, minis-conférences et lieu d’échanges animés par des professionnels.

Parmi les technologies présentées dans la Maison de l’Autonomie, le visiteur pourra découvrir des objets du quotidien, dont l’usage a été détourné pour s’adapter à des situations de handicap, comme, par exemple :

– Un pommeau de douche percé en son centre, qui facilite la prise en main par des personnes atteintes d’arthrose, et éclairé par des lumières très vives pour une meilleure visibilité des personnes malvoyantes,

– Un médaillon électronique qui ouvre automatiquement les battants de portes au passage de la personne,

– Une veste thermorégulatrice qui crée du froid et agit comme un climatiseur sans risque de gêne respiratoire, …