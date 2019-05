Handicap de l’enfant : Une grande conférence européenne à Paris

Handicap de l’enfant : La plus grande conférence scientifique européenne aura lieu à Paris

La 31ème conférence de la « European Academy of Childhood Disability » (EACD) aura lieu du 23 au 25 mai 2019 à la Cité des Sciences à Paris, Porte de la Villette. C’est le plus important événement scientifique organisé en Europe autour de l’enfant en situation de handicap. Il rassemblera plus de 1000 experts internationaux, équipes de recherche et thérapeutes spécialistes du handicap de l’enfant.

Cet événement permet à la profession de faire un point sur les thérapies et les médicaments les plus innovants pour soigner la paralysie cérébrale, les maladies rares, la myopathie, l’autisme, la déficience intellectuelle, l’AVC de l’enfant…Toutes les connaissances scientifiques actuelles – biologique, physiologique, génétique, psychologique, sociale, santé publique, technologique, éthique… – sont intégrées afin d’apporter une source fiable d’information pour l’évolution des pratiques en rééducation, réadaptation et insertion. Au programme : Symposiums, conférence, présentation orale, présentation de posters… qui seront co-animés par des experts et des personnes directement concernées.

Le thème retenu cette année est « Innovation for participation ». Cela englobe l’innovation dans le traitement, dans le diagnostic et dans l’inclusion des personnes concernées. Les échanges porteront ainsi sur les politiques de prise en charge innovantes, le lancement de nouveaux médicaments, les travaux de recherche sur les cellules souches, les thérapies à domicile (réalité virtuelle, jeux vidéo…).

À noter que pour la première fois en France, l’EACD 2019 sera également ouverte aux personnes concernées et à leurs familles.

« Nous souhaitons vulgariser les avancées scientifiques et recueillir les témoignages et les idées des personnes concernées. Par ces échanges, nous pourrons accélérer l’adoption de nouvelles thérapies et de médicaments innovants, et trouver de nouvelles synergies », a expliqué Sylvain Brochard, Président du comité d’organisation de l’EACD 2019. Nous cherchons à mobiliser fortement la communauté francophone : famille, médecins et chirurgiens, rééducateurs, psychologues, sociologues, ingénieurs, politiques, directeurs d’établissement sanitaire et médico-social… afin de développer plus d’interdisciplinarité et d’innovation pour les enfants en situation de handicap en France ».

L’EACD est organisé sous le haut patronage de M. Emmanuel Macron. Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, et Riccardo Ribera, Directeur général du Parlement Européen, ont confirmé leur venue.

Plus d’infos : www.eacd2019.org