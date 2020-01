Handicap: charte sur l’accès aux télécoms et numéro d’urgence pour sourds

PARIS, (AFP) – Le gouvernement et les opérateurs télécoms ont annoncé jeudi avoir signé une charte “pour faciliter l’accès des handicapés aux services de communications électroniques” et indiqué qu’un numéro d’urgence pour sourds et malentendants, le 114, serait lancé en septembre.

La charte a été signée par la secrétaire d’Etat aux Solidarités et à la Cohésion sociale Marie-Anne Montchamp, l’Arcep, régulateur des télécoms, ainsi que la Fédération française des télécoms qui regroupe les opérateurs de réseaux et les opérateurs mobiles virtuels. Lors de la signature, Mme Montchamp a indiqué qu’à partir de septembre, “toute personne sourde ou malentendante se trouvant dans une situation d’urgence nécessitant l’intervention des services de secours (SAMU, pompiers, police ou gendarmerie)” pourrait composer “le 114, numéro dédié qui a été délivré par l’Arcep en décembre 2010”.

Les communications se feront dans un premier temps uniquement par fax et par SMS, avant d’être étendues notamment à la visiophonie. Selon la Fédération des télécoms, un centre de relais pilote pour les sourds et malentendants devrait également être lancé d’ici six mois pour servir de lien entre les personnes souffrant de ce handicap et leurs interlocuteurs potentiels, comme par exemple leurs médecins.

La charte, signée au lendemain de la deuxième Conférence nationale handicap, a été élaborée sous l’égide de Mme Montchamp, du Comité interministériel du handicap (CIH) et en concertation avec les associations de handicapés. En 2005, Bouygues Télécom, SFR et France Télécom-Orange avaient déjà signé une charte pour faciliter l’accès des handicapés à la téléphonie mobile. Avec le nouveau document, les membres de la Fédération reprennent leurs engagements et élargissent la démarche à l’ensemble des services de communication.

Les signataires s’engagent ainsi à “proposer des produits et des services accessibles” aux handicapés, “informer le grand public des offres accessibles”, “assurer un suivi clientèle adapté aux besoins” et “s’inscrire durablement dans une démarche de progrès”. Comme la précédente, cette charte fera l’objet d’un bilan annuel.