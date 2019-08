Handicap: ça arrive à tout le monde

Francis Perrin et Jean-Luc Moreau n’ont pas que le théâtre en commun dans leur vie. Actuellement en tournée en France dans la pièce à succès “Chat et Souris”, les deux hommes sont père d’un enfant handicapé.

Dans une interview qu’ils donnent ensemble au magazine VSD, Jean-Luc Moreau confie avoir un fils de 20 ans, né prématuré à 6 mois et demi: “Son frère jumeau est mort. Lui est handicapé moteur et marche avec un déambulateur.” Francis Perrin avait déjà parlé de l’autisme de son fils Louis, 6 ans. Il raconte aujourd’hui comment le petit garçon a terriblement progressé grâce à une technique, l’ABA, analyse appliquée du comportement. “Il parle, il court, il communique. Il va à l’école publique, même s’il est encore accompagné d’un éducateur. Il sait lire et écrire, mais le plus important c’est qu’il ait des codes pour vivre.” expliqu t’il à notre confrère de VSD.

Francis et sa femme Gersande, qui n’ont jamais perdu espoir, pousuivent en ces termes : “il va vers l’autonomie d’ici un an, au plus tard deux ans, pour vivre normalement au milieu de gens dits normaux.” Quant à Jean-Luc Moreau, dont le fils vit dans un centre spécialisé à Salies-de-Béarn, il avoue prévoit l’avenir pour que son fils ne se retrouve pas dans une situation précaire en cas de disparition prématurée de son père et termine sur une note d’humour en se disant rassuré de savoir que son fils à des petites amies…