Handicap, BD et entreprise : retour sur le buzz de l’été

Souvenez-vous. Avant les vacances, le buzz autour de la BD de sensibilisation interne de Cegid a été immense. Retour sur un succès bien mérité.

Cegid a initié en 2011 une campagne de sensibilisation de ses collaborateurs au handicap, en diffusant les aventures d’Audrey durant 6 semaines. Sous la forme d’une bande-dessinée, les collaborateurs ont suivi, pas-à-pas, l’intégration d’Audrey, travailleuse handicapée, chez Cegid.

Les thèmes abordés : le recrutement, le management, le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, mais aussi la formation ou le recours au milieu protégé : tout un programme pour mettre en avant les diverses actions menées par une mission handicap. « Il y avait un côté ludique à l’écriture de ce scénario, et un côté porteur de message non négligeable », explique Benoit Sonnet, Développeur Concepteur chez Cegid, scénariste d’un épisode.

Après la première saison, Cegid a interrogé l’ensemble de ses collaborateurs, afin de mesurer l’impact de cette campagne et de recueillir les suggestions de ses collaborateurs sur les prochaines actions à mener par la Mission Handicap. Résultat :une saison 2 des « Aventures d’Audrey » en a découlé!

Comment reproduire une action gagnante ?

Si comme Cegid, vous souhaitez mettre en œuvre une sensibilisation originale au handicap en entreprise, voici le résumé de nos 6 règles d’or à ne pas oublier :

Construisez un support percutant qui correspond aux attentes de votre cible

Ne basez pas tout sur une seule action

Engagez vos collaborateurs dans la construction du projet

Mobilisez vos salariés dans la diffusion du message

Entourez-vous de professionnels avertis

Laissez les parties prenantes s’exprimer sur le sujet

