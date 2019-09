Handicap au tourisme

vec près de 4800 sites labellisés Tourisme & Handicap, nous pourrions faire le V de la victoire en pensant qu’enfin le tourisme, fleuron économique de la France, s’est largement ouvert aux personnes à mobilité réduite. Pourtant, ce chiffre n’est qu’une goutte d’eau au milieu des centaines de milliers de structures de tourisme et de culture que compte la France.

C’est en 2001 que la Direction du Tourisme a confié à l’Association Tourisme & Handicaps, la mission d’assurer la mise en œuvre du label Tourisme & Handicap à l’échelon national et de sensibiliser les professionnels du tourisme à l’accueil des personnes handicapées. Douze années pour un résultat assez faible même si je reconnais la qualité du travail effectué. Face à l’ampleur de la besogne, la politique Tourisme s’est toujours appuyée sur la volonté des professionnels du tourisme pour adhérer aux normes proposées et ensuite communiquer sur la capacité d’accueil des personnes handicapées. Malgré les subventions attribuées à l’association qui orchestre cette politique, le travail s’appui sur le bénévolat dans la majorité des cas. N’est-ce pas étonnant que la première économie touristique du monde s’appuie sur des bénévoles pour s’ouvrir à une nouvelle clientèle ?

Cette politique génère des labellisations éparses sans cohérence pour un séjour de vacances, une chaîne d’accessibilité non respectée et un éventail budgétaire très étroit. Est ensuite arrivé le Label Destination pour tous qui labellisera des territoires à vocation touristique garantissant des prestations touristiques (hébergement, restauration, activités culturelles, sportives et de plein air) et des services de proximité (commerces, services ouverts au public, services de soin, etc.) accessibles. Ce label veillera tout particulièrement à la qualité de la chaîne de déplacement pour rejoindre le territoire et y circuler en toute autonomie. Mal compris dès son lancement, il a jeté le flou dans le milieu associatif comme professionnel alors qu’il vient compléter intelligemment le dispositif existant. Mais une fois encore où sont les moyens financiers et humains ?

Enfin, c’est la loi de 2005 qui fait son apparition avec toute la force d’une loi qui, sans se préoccuper de ce qui a déjà été fait, s’applique froidement. Elle entraîne une refonte du label et bien sûr la colère de celles et ceux qui ont déjà fait beaucoup d’efforts, vu peu de touristes handicapés et à qui l’on demande de faire encore plus. Je pense que les gouvernements feraient bien de prendre des chefs de projets comme ministres plutôt que des politiques, histoire d’avancer avec un peu de cohérence. Enfin, ce que j’en dis !

Jean-Marc Maillet Contoz