Handicap au Royaume-Uni : La BBC recrute un présentateur trisomique

La BBC recrute un présentateur télé trisomique, également acteur et danseur, pour animer sa chaîne pour enfants

La BBC a embauché l’acteur et danseur de 20 ans George Webster, atteint du syndrome de Down, en tant qu’invité permanent et présentateur sur sa chaîne pour enfants Cbeebies. Cette décision de mettre en lumière un présentateur trisomique a suscité des éloges sur les réseaux sociaux, en contraste frappant avec la peur et les critiques reçues lorsque Cerrie Burnell, qui a une différence de membres (elle est née avec un bras droit qui se termine juste en dessous du coude), a été embauchée il y a 15 ans.

Anna Morell, responsable des médias et des communications de Disability Rights, a déclaré en ce sens : « C’est une excellente nouvelle. C’est tellement important que les enfants handicapés puissent se voir représentés, en public, dans toutes les scènes où ils veulent être quand ils seront grands. Cbeebies a toujours été à l’avant-garde des représentations positives du handicap à la BBC. Que cette nomination ait été accueillie avec un tel plaisir par rapport aux reportages horribles et discriminatoires autour de l’embauche de Cerrie montre que les attitudes changent rapidement parmi nos jeunes. Maintenant, nous devons juste faire en sorte que tous les autres canaux médiatiques suivent l’exemple de Cbeebies ».

Pour en savoir plus sur George Webster et sur l’émission qu’il anime sur la chaîne CBeebies, rendez-vous sur le site: https://www.bbc.com/news/uk-england-leeds-58632649

Jean-Christophe Verro