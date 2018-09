Handicap, Agir tôt une campagne de sensibilisation jeunes enfants

Sophie CLUZEL, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée des Personnes handicapées, lancera ce jour la campagne d’information et de sensibilisation sur les troubles du développement du jeune enfant « Handicap, Agir tôt » avec l’Association Nationale des Equipes Contribuant à l’Action Médico-sociale Précoce (ANECAMSP).

La campagne « Handicap, Agir Tôt » poursuit et amplifie la politique mise en œuvre par la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022, dans une optique de prévention des troubles secondaires et du risque de sur-handicap.

Centrée sur les enfants de 0 à 6 ans, cette campagne « Handicap, Agir tôt » vise à alerter les parents et professionnels de la petite enfance sur l’importance du repérage précoce des difficultés. Elle répond à la nécessité de donner des clés pour ce repérage, afin de mettre en place les soins qui permettront un développement dans les meilleures conditions.

Programme de l’événement à titre informatif :

17h30 Diffusion du film « Mahé » et échange avec les parents

17h55 Mot de bienvenue par Geneviève LAURENT, Présidente de l’ANECAMSP

18h00 Intervention de Sophie CLUZEL, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée des Personnes handicapées

18h25 Diffusion de films courts et tables rondes