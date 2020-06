Handicafé spécial Fonction publique le 22 novembre

L’ADAPT et le FIPHFP organisent le premier Handicafé© Fonction publique mardi 22 novembre à 14 heures dans le cadre du Salon des Maires et des collectivités locales.

Le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) finance les actions de recrutement ou de maintien dans l’emploi de personnes handicapées dans la fonction publique (aménagements de postes, formations, apprentissage…) et fait de l’accessibilité des employeurs publics à tous les handicaps une action prioritaire.

Déjà présent aux côtés de L’ADAPT pour coordonner la 15e Semaine pour l’emploi des personnes handicapées qui s’achevait le 20 novembre dernier, le FIPHFP a fait appel à L’ADAPT pour organiser un Handicafé© destiné à la fonction publique. Créé en 2007 par L’ADAPT, le Handicafé© est un concept de rencontre convivial autour d’un café entre recruteurs et candidats qui a fait ses preuves : six mois après, près de 60% des personnes ayant participé à un Handicafé©

sont en poste.

Le 22 novembre prochain, 50 candidats rencontreront 17 employeurs publics, parmi lesquels : Caisse des Dépôts et des Consignations, Chambre de commerce et d’industrie de Paris, La Poste, Villes de Suresnes, de Saint-Mandé, de Beauvais, de Vincennes, Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Conseils Généraux de Seine Saint-Denis et du Val-de-Marne, Institut national de la recherche agronomique, Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de

l’Aménagement du territoire, Ministère du travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité, Préfecture de police de Paris, Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Préfecture d’Ile-de-France.

Les profils proposés et recherchés sont variés : fonctions supports (informaticiens, juristes, chargés de communication, comptables et financiers), postes administratifs (attachés d’administration, secrétaires administratifs, adjoints administratifs), médecins, infirmiers, assistants de service social, professeurs des écoles, personnels enseignants du second degré (professeurs, conseillers principaux d’éducation, conseillers d’orientation, psychologues), agents du Patrimoine….