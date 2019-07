Handicafé pour les étudiants et jeunes diplômés grenoblois le 17 janvier à GEM

Pour la deuxième année consécutive, Grenoble Ecole de Management et la FEDEEH (www.fedeeh.org) organisent un Handicafé à Grenoble le 17 janvier 2013 de 9h à midi dans les locaux de l’Ecole. Cette rencontre, placée sous le signe de l’échange et de la convivialité s’adresse aux étudiants et jeunes diplômés en situation de handicap de la région.

« L’intérêt de ce handicafé© est de mettre en relation les étudiants à la recherche d’un stage ou d’un futur emploi avec les entreprises en recherche de compétences, sans que le handicap ne soit perçu comme un problème ou un frein » explique Laëtitia Czapski chargée du programme diversité de l’Ecole et référente handicap.

La 1ère édition du Handicafé étudiant grenoblois s’était déroulée en février 2012. Elle avait attiré une douzaine d’entreprises et une vingtaine d’étudiants. « Le handicap est toujours un sujet tabou. Les étudiants s’autocensurent encore trop souvent ». ajoute Laëtitia Czapski.

Parmi les 16 entreprises ayant d’ores et déjà confirmé leur venue cette année : Atos, Cegid, CERA, Disney, Groupe Casino, HP, La Banque Postale, Lactalis, LCL, Logica, Rhodia, Schneider Electric, Sogeti, ST Microelectronics, Talenteo et Volvo.

A noter : TALENTEO offrira aux étudiants, la possibilité d’effectuer un diagnostic de leur visibilité sur le web. Le but : apprendre à utiliser les réseaux sociaux dans leur recherche d’emploi ou de stage et optimiser leur visibilité 2.0 auprès des recruteurs.

Le programme de la matinée :

A partir de 8h30 : Accueil des participants étudiants

9h00 – 10h00 : Coaching collectif pour les étudiants par Hanploi.com.

Le coaching collectif sera suivi d’un coaching personnalisé pour ceux qui le souhaitent

10h00 à 12h00 : Handicafé©

A propos du Handicafé©

Inspiré du modèle de L’ADAPT (Association pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) et basé sur la convivialité, l’objectif du Handicafé© est de créer un espace de rencontre entre les entreprises et les étudiants en situation de handicap issus de la Grande Ecole Grenobloise mais également des établissements grenoblois associés tels que Grenoble INP, l’AFIJ ou encore l’IMT (Institut des Métiers et des Techniques – CCI de Grenoble).

Pour participer au handicafé, l’inscription est obligatoire :

. Contact entreprises : Laëtitia Czapski, chargée du Programme Diversité de GEM et référente handicap : 04 76 70 64 39 / laetitia.czapski@grenoble-em.com

. Contact étudiants : Marc Sprunck, Coordinateur de la FEDEEH : 01 77 37 38 93 / marc.sprunck@fedeeh.org