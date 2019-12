Handicafé à Amiens le 5 avril

Le Groupe Sup de Co Amiens Picardie, en partenariat avec la FÉDÉEH (Fédération Étudiante pour une Dynamique « Études et Emploi avec un Handicap ») organise son second Handicafé le 5 avril, de 14h à

16h30, dans les locaux du groupe Sup de Co Amiens Picardie.

L’occasion de favoriser la rencontre entre des entreprises (Handi-accueillantes et partenaires du groupe) et des candidats en situation de handicap de toute la Picardie, toutes formations confondues. Nouveauté 2012, un atelier de réflexion sur l’accessibilité des personnes en situation de handicap aux études supérieures sera proposé. Depuis septembre 2011, le Groupe Sup de Co Amiens Picardie, par l’intermédiaire de l’Association Handi-Ami(en)s organise des séances de tutorat pour les jeunes en situation de handicap afin de leur permettre à surmonter leur infirmité. À cet effet, un atelier tutorat accueillera les participants, parents et enfants.

Pratique

Lieu : Sup de Co Amiens Picardie.

Espace Somme

93 rue du Hocquet à Amiens

Pour toute participation ou inscription,

contacter Régine Tsogo :

pampim2003@yahoo.fr