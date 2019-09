Handicafé : 7ème édition le 24 mai à Evry

La CCI Essonne et l’ADAPT organisent, le mardi 24 mai de 9h à 12h dans les locaux de la CCI, la 7ème édition des rencontres Handicafé, lieu d’échange entre employeurs et personnes handicapées.

Les entreprises sont tenues de contribuer à l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Les organismes de plus de 20 salariés ont ainsi l’obligation d’en employer à hauteur d’au moins 6% de leurs effectifs totaux sous peine de verser d’importantes compensations financières. C’est la raison pour laquelle la CCI Essonne, en partenariat avec l’Association pour l’Insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (ADAPT), organise pour la 7ème fois les rencontres Handicafé, lieu d’échanges entre les entreprises et les candidats, le mardi 24 mai 2011 de 9h à 12h.

A cette occasion, plus de 70 offres d’emploi seront proposées et les candidats auront la possibilité de s’entretenir avec les recruteurs dont les offres d’emploi sont affichées, de

mettre en avant leurs CV sur des panneaux ou d’échanger leurs cartes de visite.

Pour cette 7ème édition, de nombreuses entreprises ont d’ores et déjà répondues présentes : ERDF – SYNERGIE – SNCF – LES MOUSQUETAIRES – SOCIETE GENERALE –

IKEA – CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE – JACQUELINE RIU – ADIA – ALINEA – FAURECIA – AKCENTA RH – APETITO – SLR FRANCE – APTETUDE – RAZEL – GILBERT CONSULTANTS – TOUT A DOM SERVICE – ATF GAIA – BULL

Cela permet à tous les acteurs de l’insertion professionnelle des personnes handicapées de se réunir, de se rencontrer afin de favoriser les échanges. Depuis la 1ère édition en 2008, les rencontres Handicafé ont pu compter sur la participation de plus de 120 entreprises et de 360 candidats. A la suite de ces manifestations, une cinquantaine de contrats ont été signés et de nombreuses personnes sont encore en poste dans des entreprises comme ERDF.