Handicafé : 5e édition

L’ADAPT et la CCI de l’Essonne organisent la 5e édition des rencontres Handicafé le mercredi 26 mai de 9h30 à 12h00 dans les locaux de l’hôtel consulaire à Evry. Depuis plusieurs années maintenant, les entreprises sont tenues de contribuer à l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Les organismes de plus de 20 salariés ont ainsi l’obligation d’en employer à hauteur d’au moins 6% de leurs effectifs totaux, sous peine de verser à l’Agefiph (Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) d’importantes compensations financières.

C’est pourquoi, la Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne, en partenariat avec l’Association pour l’Insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (ADAPT), organise pour la 5e fois les rencontres Handicafé, lieu d’échanges entre les entreprises et les candidats, le mercredi 26 mai 2010 de 9h30 à 12h00.

Objectif : mettre en relation tous les acteurs de l’insertion professionnelle des personnes handicapées et leur donner rendez-vous autour d’une tasse de café et d’un buffet pour favoriser les échanges

Entreprises participantes : ADIA – BNP PARIBAS – BOUYGUES TELECOM – CCI ESSONNE – CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE – DECATHLON – ERDF GRDF – GROUPE ECF – KELLY SERVICES – KILOUTOU – MINIT FRANCE – MOËT HENNESSY (LVMH) – OEM SERVICES – POMONA – S2R – SNCF – SLR FRANCE – SYNERGIE – TELINDUS BELGACOM – W4

A cette occasion, les candidats auront la possibilité de mettre en avant leurs CV sur des panneaux, d’échanger leurs cartes de visite ou encore de s’entretenir avec les recruteurs dont les offres d’emploi seront également affichées.