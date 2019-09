Handica Lyon les 8, 9 et 10 juin 2011, Mutuelle Intégrance et APICIL présents au salon

Avec plus de 280 exposants sur 15 000 m² d’exposition, HANDICA 2011

est le salon de référence où convergent tous les acteurs du handicap

et de la dépendance pour une meilleure autonomie des personnes, à

domicile et/ou en institution.

À cette occasion, la Mutuelle Intégrance et le Groupe

APICIL seront ravis d’accueillir le public sur leur stand

afin de présenter leurs garanties et services en matière

de santé.

Espace Agora :

Comment payer moins cher votre mutuelle ?

Mercredi 9 juin 2011 de 15h00 à 16h00

Aujourd’hui, il devient de plus en difficile de se soigner lorsque l’on

dispose de peu de revenus. À l’occasion du Salon Handica, Nicolas

Louison, Responsable de l’agence de Lyon de la Mutuelle Intégrance,

présentera les solutions qui existent actuellement et répondra aux

questions du public.

ZOOM : Le site Internet de la Mutuelle Intégrance fait

peau neuve

www.integrance.fr s’harmonise aujourd’hui avec la nouvelle charte

graphique de la mutuelle. Plus coloré et plus dynamique, ce nouveau

site s’adresse à toutes les personnes désirant obtenir des informations

dans le domaine de la santé et du handicap.



Tout Intégrance en un clic !

Le site a pour principal objectif de faciliter l’accès à l’information qu’il

véhicule, à savoir toute l’actualité du secteur mutualiste, de la santé et

du handicap. De nouveaux services ont été développés, comme la possibilité

d’effectuer un devis ou une pré-adhésion en ligne dès la page

d’accueil du site. Les internautes peuvent aussi désormais simuler des

remboursements en ligne.

Un site accessible aux personnes handicapées

La refonte du site a été réalisée afin d’être accessible aux personnes

handicapées. Les codes couleurs sont simples et correspondent à des

rubriques distinctes. Le site est compatible avec la plage braille et la

synthèse vocale. La barre d’accessibilité présente dans l’interface des

pages permet à tout un chacun de modifier l’apparence du site pour

une navigation facile.