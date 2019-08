Handica Lyon 2009 : 15 000 visiteurs pour la 15e édition, placée sous le signe de la mobilisation

Le salon Handica qui s’est déroulé du 10 au 12 juin à Eurexpo (Lyon), a accueilli près de 15 000 visiteurs, chiffre quasi-identique à la dernière édition (2007). Rendez-vous incontournable du Handicap, de la Dépendance et du Soutien à domicile, Handica a vu augmenter, cette année, le nombre de ses visiteurs professionnels. Lieu de réflexions et d’échanges, Handica s’impose donc comme le principal rassemblement entre sociétés, associations, établissements et personnes concernées par le handicap et la perte d’autonomie.

Les 270 exposants représentatifs de tous les secteurs d’activités, ont proposé leurs dernières innovations, produits et services, destinées à préserver et améliorer la vie des personnes handicapées ou dépendantes.

La Maison de l’Autonomie, nouveauté 2009, montrait en situation réelle, les différents aménagements possibles pour la cuisine, la chambre et la salle de bain. Autre innovation, l’Espace Emploi-Formation, a connu un franc succès : 2 000 entretiens ont été effectués sur la durée du salon.

Les espaces « culture », « loisirs », « sport » ou encore l’espace « Automobile adaptée » qui offrait la possibilité d’essayer différents types de véhicules, ont également répondu aux attentes des visiteurs.

Chaque zone classée par centre d’intérêt offrait donc des solutions pour permettre aux personnes handicapées ou dépendantes de retrouver une véritable autonomie dans leur vie quotidienne et professionnelle. En France :

– plus de 5 millions de personnes sont handicapées

– 12 millions de personnes de plus de 16 ans ont au moins une incapacité, une limitation déclarée ou une invalidité reconnue

– 56% des travailleurs reconnus handicapés restent inactifs.

La prochaine édition du salon Handica aura lieu en juin 2011.

