Handica 2011, le salon pour l’autonomie à tous les âges, se tiendra à Lyon-Eurexpo les 8-9-10 juin

Depuis le 1er janvier 2010, la dépendance est reconnue 5ème risque de la protection sociale. Cette avancée dans le droit aux personnes, quels que soient leur âge et le type de handicap, prouve la prise de conscience de la société sur les besoins des personnes en perte d’autonomie. Dans ce contexte et pour sa 16ème édition, le Salon Handica réunira, du 8 au 10 juin 2011 à Lyon-Eurexpo, les professionnels et le grand public autour des nouvelles solutions et innovations pour une meilleure autonomie des personnes, à domicile et/ou en institution.

Placé sous le Haut Patronage de Nicolas Sarkozy,Président de la République ;

Luc Chatel, Ministre de l’Education nationale ; Chantal Jouano, Ministre des Sports ; Frédéric Mitterrand,

Ministre de la Culture ; Nora Berra, Secrétaire d’Etat chargée de la Santé

, et GérardCollomb, Sénateur Maire de Lyon ; le Salon Handica réunira sur 15 000 m² d’exposition 280 exposants (professionnels de la santé, concepteurs de services, fabricants de matériels, acteurs de la formation, de l’insertion professionnelle, …).

Avec 25 000 visiteurs attendus, le Salon Handica s’adresse aux acheteurs et prescripteurs du secteur (professionnels de la santé et du social, industriels, fabricants, collectivités…), et surtout, aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées dépendantes, à leur famille et à tous les « aidants ».

Des Villages thématiques et une Maison de l’Autonomie

Le salon s’articulera autour de plusieurs Espaces thématiques qui permettront de découvrir les dernières innovations en matière d’équipements pour palier à la perte d’autonomie :

L’Espace Matériels et Services adaptés sera consacré aux solutions pour adapter le quotidien des personnes en situation temporaire ou durable de handicap.

L’Espace Handicaps sensoriels présentera les dernières innovations dédiées aux personnes malvoyantes ou aveugles et aux personnes sourdes ou malentendantes.

L’Espace Véhicules adaptés regroupera des constructeurs, carrossiers, ainsi que des entreprises spécialisées dans l’adaptation des postes de conduite.

L’Espace Emploi rassemblera tous les acteurs de la formation, de l’insertion professionnelle, du reclassement et du recrutement.

L’Espace Tourisme, Loisirs et Culture sera animé par des artistes, musiciens, danseurs, sportifs qui feront la démonstration que culture et sport peuvent rimer avec handicap.

Présentée pour la première fois au Salon Handica,la Maison de l’Autonomie© –

L’incubateur©, cette reproduction d’un domicile réel, permettra de faire découvrir au public les dernières innovations en matière d’accessibilité dans l’habitat.