Handica 2009: l’autonomie à tous les âges de la vie

Le salon Handica permet aux professionnels et au grand public de découvrir les nouveaux produits et services qui préservent et améliorent la vie des personnes handicapées ou dépendantes.



Les Équipements

Les exposants proposent leurs dernières innovations en matière d’équipements pour les personnes en situation temporaire ou durable de handicap.

Les équipements concernent à la fois, les différentes solutions existantes pour adapter son quotidien à toutes les formes de handicap mais aussi pour rendre les lieux publics accessibles à tous : mobilier urbain, rampes d’accès, guidage, signalétique visuelle et sonore… Ils permettent aux personnes handicapées d’exercer leur citoyenneté et de conserver un bien-être pour tous dans la cité.

Les conseils et les services

Les personnes handicapées et âgées dépendantes, ainsi que leur entourage, trouveront des informations et des réponses à des situations personnelles diverses, en rencontrant les spécialistes du Conseil et des Services adaptés : associations, sociétés de service, Ministères, collectivités, administrations et services spécialisés, syndicats, assurances…

Les déplacements et transports

La thématique des Déplacements et Transports est particulièrement dédiée au handicap moteur. Cet espace réunit les fabricants et distributeurs de matériel adapté qui proposent des solutions de transports spécifiques et collectifs : fauteuils roulants, transferts, véhicules adaptés, les prestataires …

Accéder librement aux transports individuels ou collectifs, permet la mobilité et l’autonomie de tous, telle est la raison qui réunit tous les exposants de ce domaine.

La communication

Le salon Handica présente les outils destinés à concevoir et développer des technologies pour sortir de l’isolement, s’exprimer, échanger et faciliter la communication de tous. On y trouve du matériel informatique, des télé-agrandisseurs, des machines à lire…

L’habitat

L’Habitat rassemble les professionnels qui conçoivent des établissements et logements intelligents en tenant compte des besoins spécifiques des personnes handicapées. Architecture adaptée, domotique, téléassistance, équipements sanitaires, mobilier, ascenseurs, monte-escaliers sont parmi les thèmes présents.

La santé et le bien-être

Les matériels et les soins apportés aux personnes handicapées et âgées dépendantes sont en constante évolution, pour améliorer leur Santé et leur Bien-être. Handica accueille des fabricants de matériels, des professionnels de la Santé, des concepteurs de service… Ils présentent

les dernières évolutions dans le domaine des soins, de la rééducation, de la réadaptation et de la gérontologie. Ils accueillent des structures spécialisées, des aides humaines, des fabricants de prothèses et d’orthèses, d’hygiène, contre l’incontinence…

Les nouvelles technologies

Biomécanique, intelligence artificielle, Internet… : les nouvelles technologies présentes au salon ouvrent de nouvelles perspectives.

L’éducation, la formation, l’emploi

Des établissements d’enseignement spécialisé, des professionnels de la formation à distance, des organismes d’aide à la reconversion, des conseillers « emploi » pour l’aménagement du temps de travail, des ergonomes pour l’aménagement des lieux de travail… : les professionnels concernés par l’intégration de la personne handicapée à l’école ou au travail sont présents au salon Handica.

L’accès au salon est gratuit

Plus d’informations sur

www.handica-expo.com