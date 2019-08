Handica 2009: « L’automobile adaptée » pour aider les personnes à mobilité réduite à mieux se déplacer

Handica Lyon, le rendez-vous incontournable du Handicap, de la Dépendance et du Soutien à domicile, se déroule les 10, 11 et 12 juin prochains à Eurexpo. En France, 12 millions de personnes de plus de 16 ans ont au moins une incapacité, une limitation déclarée ou une invalidité reconnue. Face à cette réalité, le salon Handica s’efforce de répondre aux attentes des professionnels et du grand public. Pour cette 15e édition, près de 250 exposants français et étrangers apporteront aux 20 000 visiteurs attendus, des solutions leur permettant, dans tous les domaines, d’aspirer à une vie plus autonome.

Handica est le seul salon en France où se réunissent tous les acteurs du transport de personnes à mobilité réduite qui proposent leurs dernières innovations en matière automobile. De la transformation à l’aménagement, en passant par l’adaptation et les aides à la conduite, ces professionnels de l’automobile offrent des solutions convenant aussi bien au transport collectif qu’individuel.

L’Espace « Transport Personnes à Mobilité Réduite » (TPMR) offre ainsi la possibilité aux individus

concernés, d’essayer différents types de véhicules, leur permettant de choisir celui qui correspond le mieux à leurs besoins. Cet espace regroupe des constructeurs (Ford, Citroën…), des carrossiers (Dijeau, Gruau…) ainsi que des entreprises spécialisées dans l’adaptation des postes de conduite (K.automobilité, A.C.A…). En fonction du type de handicap : freins de service à la main, embrayage piloté, inversion des pédales, console centrale dans laquelle sont intégrées les commandes de direction, d’accélération et de freinage du véhicule, accès au poste de conduite et arrimage du fauteuil roulant automatisés, etc…

Toutes ces sociétés proposent des fonctionnalités sur-mesure, permettant aux personnes à mobilité réduite, de retrouver une véritable autonomie dans leur déplacement.

Quelques exemples d’équipementiers et uelques aides à la conduite :

– Ford France – stand IL121



Le Groupe Grim propose l’adaptation personnalisée d’un grand nombre de véhicules neufs pour les personnes handicapées : modification du poste de conduite, aménagements spécifiques… Cette année, le groupe Grim a livré plus de 60 véhicules spécifiques. Le Ford Connect est l’un de leurs produits phare, particulièrement bien adapté, comme en atteste la commande du Comité de Liaison de Coordination des Associations de Personnes Handicapées et malades Chroniques

(CLPH).

Contact : Bruno Koehl – mobilite@ford.com

– Carrosserie Dijeau – stand J121



Dijeau Carrossier est aujourd’hui une équipe de taille humaine (35 personnes) qui conçoit, homologue et produit 500 transformations par an sur les bases de 8 constructeurs automobiles (français et étrangers) et pour des utilisations privées, professionnelles ou associatives. La conception de transformations de véhicules pour le transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) est vite devenue une spécialité de l’entreprise avec une reconnaissance tant auprès des utilisateurs que des constructeurs automobiles Français.

Contact : Patrick Dijeau – pad@dijeau.fr

– K.automobilité – stand IL141



K.automobilité, spécialiste de l’aménagement « sur mesure » de véhicules automobiles pour personnes handicapées, présentera des solutions pour l’accès et la conduite de personnes atteintes de tétraplégie médullaire ou neuromusculaire. Par exemple, le système de conduite Minimanche, conduite à partir du fauteuil roulant arrimé automatiquement, plateforme élévatrice sous plancher, robot embarquant du fauteuil roulant manuel dans le coffre depuis la porte conducteur, siège pivotant-sortant, direction au pied, etc.

Installé à Paris depuis plus de 30 ans, une équipe animée par Jean-Daniel KEMPF travaille avec les centres de rééducation fonctionnels de Kerpape, Cerbère, Berck sur Mer, Mulhouse, Garches, et l’Institut des Invalides à Paris.

Contact : Daniel Kempf – contact@k-automobilite.fr

– A.C.A (Adaptation Conduite Automobile) – stand J151



Cette année, A.C.A, spécialiste de l’aménagement de véhicules pour personnes à mobilité réduite et fabricant de kits d’adaptations, présentera sa grande nouveauté, le kenguru, véhicule électrique pour conducteur en fauteuil roulant. Cette voiture est une des nombreuses innovations de ce salon, le conducteur accède par l’arrière et s’installe avec son fauteuil roulant, électrique ou manuel, qui se fixe au plancher. Il conduit à l’aide d’un guidon identique à un scooter électrique.

Contact : Pascal Candotto – direction.aca@wanadoo.fr

– Carrosserie Gruau – stand J111



Gruau, le carrossier européen, spécialiste de l’adaptation des véhicules, individuels et collectifs, pour personnes à mobilité réduite, présentera, en partenariat commercial et industriel avec la société « Morice Air », une large gamme de véhicules aménagés pour le transport des personnes en fauteuil roulant et pour l’aide à la conduite. Partenaires des plus importants constructeurs automobiles, ils proposent des solutions innovantes telles que des suspensions pneumatiques avec abaissement, des sièges multifonctions, offrant aux passagers un accès, un confort, une modularité et une sécurité optimums.

Contact : Léandre Provost – leandre.provost@gruau.com

– Véhixel – stand J141

Véhixel propose une gamme de véhicules de transport individuel ou collectif pour les personnes à mobilité réduite et adapte les véhicules existants (pose de rampes, hayons élévateur) pour une meilleure sécurité (enrouleurs, ceintures, plancher…) suivant les normes en vigueur.

Exemple : Le système Flex-i-Trans est la solution optimisée pour concilier et rentabiliser le transport collectif des passagers à mobilité réduite, des usagers en fauteuil roulant et des personnes valides.

Contact : Didier Bertagna – d.bertagna@vehixel.com