Handibusiness : Donnez-vie à vos projets

La création d’entreprise vous intéresse ? Vous envisagez de créer votre propre emploi ? Vous avez des idées en tête ? Handibusiness est fait pour vous. Destiné à promouvoir l’handi-entrepreneuriat, Handibusiness est un concours de création d’entreprise ouvert à tous les entrepreneurs en situation de handicap résidant en Île-de-France. Toutes les filières d’activités peuvent être représentées.

Le 5 juin 2015, un jury composé de professionnels du handicap, de l’emploi et de l’entrepreneuriat, désignera le gagnant du 1er prix, qui remportera : un Business Plan, une stratégie commerciale, les frais de création de sa société ainsi que les démarches administratives associées, la rencontre avec des financeurs et investisseurs (banques, capital-risque, …), la comptabilité sur un an, les conseils et de l’accompagnement sur une année, un transport adapté et/ou un accompagnant pour ses déplacements et rencontres professionnels. Le transport sera assuré par Allo Transport, société de transport adapté dirigé par Bilal Dabri. Le concours Handibusiness est organisé par la Fondation AADSP, qui accompagne des publics fragilisés dans la réalisation de leurs projets de création d’entreprise.

Informations et inscriptions : http://aadsp.fr/handibusiness/ et email : handibusiness@aadsp.org