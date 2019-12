Handibooking : Préparez en ligne votre séjour accessible

Handibooking.com, première plateforme de réservation en ligne spécialisée dans les hébergements de vacances accessibles aux personnes en situation de handicap, vient d’être lancée à l’échelle européenne.

« 32% de la population européenne est en situation de handicap. Les questions d’accessibilité ne se limitent pas à ajouter des rampes aux trottoirs, et à élargir les portes pour que puissent passer les fauteuils roulants… elles ont un impact direct sur des dizaines d’actions impossibles à accomplir au quotidien, et pas seulement pour les individus en fauteuil », rappelle son créateur, Christian Gatta. Il souhaite que ce site devienne également un lieu d’échanges et de documentation. En effet, outre la possibilité de trouver et réserver en ligne un hébergement accessible, Handibooking.com propose également un annuaire répertoriant tous les établissements labellisés Tourisme et Handicap, ainsi qu’un magazine online couvrant l’actualité tourisme et handicap.