Handiagora 2019 : Le rendez-vous de l’emploi et du handicap à Lyon

Handiagora 2019 : Le 3 avril, une impulsion nouvelle pour l’emploi des personnes en situation de handicap

Pour la 5e édition des Rencontres Handiagora, nous avons eu un entretien avec Claudette Golfier, fondatrice des rencontres et co-organisatrice avec le magazine Handirect et l’association Handi-sup Auvergne. Elle nous présente les Rencontres Handiagora 2019.

Important : venez assister à la conférence pédagogique sur la réforme de la loi sur l’emploi des personnes handicapées à 9h15 au lancement des rencontres Handigora

En quoi les Rencontres Handiagora peuvent changer la donne pour le public en situation de handicap ?

Essentiellement parce que cette manifestation constitue une occasion devenue rare de croiser et échanger en direct avec des recruteurs, des professionnels de l’emploi, de la formation et du handicap ! Aujourd’hui la recherche d’emploi passe presque toujours par Internet, le numérique, les réseaux sociaux, voire les salons virtuels de recrutement. C’est incontournable et il ne s’agit pas de le nier mais de maintenir une voie plus traditionnelle pour accéder aux acteurs de l’emploi.

Les techniques de recherche d’emploi sont de plus en plus codifiées et si vous ne maîtrisez pas ces outils, que votre parcours présente des incohérences, des « trous », que vous ne correspondez pas aux « canons » des recruteurs en matière de diplômes, d’expériences ou d’âge, l’accès aux entretiens d’embauche s’avère particulièrement compromis.

Nombre de demandeurs d’emplois, de jeunes, par définition sans expérience ou d’adultes en reconversion et donc sans expérience métier sur leur nouvel emploi s’y confrontent au quotidien. La question du handicap vient aussi ajouter son lot de difficultés et de préjugés. Les chiffres du chômage des demandeurs en situation de handicap illustrent malheureusement des freins démultipliés pour l’accès à l’emploi des ces personnes.

Alors oui, les témoignages des visiteurs des précédentes éditions et le retour des exposants qui ont concrétisés plus de soixante embauches ou entrées en formation confirment notre intuition. Organiser la rencontre effective entre recruteurs, professionnels du secteur de la formation, prestataires techniques et des jeunes et adultes en situation de handicap pour parler des métiers, de perspectives de filières formation, de pistes pour la formation ou de recrutement a non seulement du sens mais surtout s’avère efficace et utile. Lors de cette journée, où que vous en soyez de votre parcours, vous trouverez des contacts, de nouveaux horizons métiers, des pistes concrètes, des propositions d’emploi, avec la possibilité réelle de donner envie à un recruteur d’aller plus loin avec vous parce que votre motivation, votre personnalité ou votre parcours l’ont séduit.

Qu’est-ce qu’un visiteur peut trouver d’autre aux Rencontres Handiagora 2019 ?

Bien sûr, c’est un salon de recrutement mais pas seulement ! Depuis sa création nous mettons l’accent sur la possibilité d’élargir ses horizons professionnels par la découverte de métiers. Les scolaires sont d’ailleurs les bienvenus.

En 2019 nous allons encore plus loin avec deux espaces « Métiers du numérique » et « Métiers de la propreté » pour expérimenter et découvrir des secteurs aux perspectives plus larges qu’on ne l’imagine communément.

Et parce que notre ambition c’est d’être utile au-delà de cette seule journée, nous nous organisons désormais pour contribuer à faciliter les relais avec les employeurs et les autres organismes après l’événement. Par exemple, un Handi Job Meeting est d’ores et déjà prévu en mai par le Monde de la propreté avec notre soutien. D’autres actions seront proposées chaque fois que possible avec nos exposants.

Les visiteurs trouveront aussi des ateliers pour être plus à l’aise avec la recherche d’emploi sur internet ou pour savoir parler du handicap à un recruteur. Ils pourront assister à des conférences courtes proposées par nos exposants. Enfin nous les invitons à venir nombreux à la conférence d’ouverture à 9h pour découvrir l’actualité toute fraîche sur les évolutions de la loi : obligation d’emploi de travailleurs handicapés pour les entreprises, formation professionnelle, nouvelles possibilités pour l’intérim en matière d’accès à un emploi pérenne ou ouvertures de nouveaux dispositifs en entreprise adaptée par exemple. Le programme, comme la liste des exposants sont consultables sur le site handiagora.fr.

Quelles sont les conditions d’entrée pour les visiteurs ?

L’entrée est gratuite mais une inscription est demandée, soit en amont sur le site handiagora.fr, soit le jour J à l’accueil de l’Espace Tête d’Or ! Dès leur arrivée, nous recueillons les besoins particuliers des visiteurs pour leur assurer une visite optimale.

Côté pratique, l’Urapeda, notre partenaire, assure la LSF pour celles et ceux qui en ont besoin et la société TADEO assure la transcription des conférences. Nous recommandons aux visiteurs de se munir de plusieurs cv et de bien préparer oralement leur projet professionnel.

Nous sommes toujours fiers du soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Rectorat de l’académie de Lyon, de l’Agefiph, du FIPHFP, du Service Public de l’Emploi (Pole Emploi, Missions Locales, Cap Emploi), qui nous accompagnent depuis 3 ans.

En photo : De gauche à droite : Les organisateurs, Emmanuel Patrier, Claudette Golfier, et Jean-Marc Maillet-Contoz, en compagnie de Sandrine Chaix, conseillère déléguée aux personnes handicapées de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

INFOS PRATIQUES :

Plus de 70 exposants, des conférences, des pôles métiers, des ateliers pratiques… vous attendent !

9h00 Inauguration avec une allocution de Sandrine Chaix Conseillère Régionale déléguée aux personnes handicapées de la Région Auvergne Rhône-Alpes et de Hugues Defoy directeur du Pôle métier de l’Agefiph au national.

9h15 10h30 Conférence plénière

Connaître et comprendre les objectifs de la réforme de loi sur l’emploi des personnes handicapées avec Hugues Defoy directeur du Pôle métier de l’Agefiph et Gérard Lefranc responsable de la mission handicap du groupe Thales, animée par Jean-Marc Maillet-Contoz Directeur du magazine Handirect

10h30-17h00 Ouverture des stands

Une trentaine d'employeurs publics et privés (PME, Grandes entreprises, entreprises adaptées, agences d'intérim), de tous secteurs qui viennent recruter directement ou présenter leur métier.

ublics et privés (PME, Grandes entreprises, entreprises adaptées, agences d’intérim), de tous secteurs qui viennent recruter directement ou présenter leur métier. Des institutionnels, des organismes de formation dont certains H+ et des dispositifs de soutien et d’accompagnement

Des prestataires de service pour la compensation des handicaps dans l’emploi

Des stands thématiques avec des professionnels pour vous éclairer : « Réussir par l’alternance », « Orientation et insertion pour les jeunes », « Démarrer dans la vie professionnelle », « Poursuivre des études supérieures », « Travailler en milieu protégé », « Avancer dans son parcours professionnel »…

10h30-17h00 Nouveautés 2019

Deux pôles « Métiers du Numérique » et « Métiers de la Propreté » permettent de découvrir ces opportunités avec des témoignages de professionnels, des démonstrations. Découverte de filières « clés en main » : tout savoir sur les formations, les métiers, les emplois !

Les PLUS :

Un accueil personnalisé pour mieux s’orienter vers les exposants et la présence d’un mur d’offres d’emploi.

Un espace Conseil Emploi Store dès l’ouverture pour mieux utiliser les outils de Pole Emploi.

Des ateliers conseils sont programmés à partir de 9h30 pour aider les visiteurs dans leurs démarches : « Parler de sa RQTH et de ses besoins », « Valoriser ses compétences », …

sont programmés à partir de 9h30 pour aider les visiteurs dans leurs démarches : « Parler de sa RQTH et de ses besoins », « Valoriser ses compétences », … Un espace Agora avec à partir de 10h45, des conférences courtes proposées par les exposants sur leurs métiers, leurs dispositifs.

Infos pratiques

Adresse : Espace Tête d’Or, 103 Boulevard Stalingrad, 69100 Villeurbanne

Entrée gratuite avec inscription sur place ou pré-inscription sur le site : http://handiagora.fr/

Accueil LSF – transcription des conférences

Horaires :

9h00 inauguration

9h30 – 10h30 Conférence plénière sur l’évolution de la Loi sur le handicap

10h30 à 17h00 accès à l’ensemble des stands (employeurs, formation, prestataires, dispositifs de soutien…)

Pôles métiers du numérique, métiers de la propreté, espace Agora, ateliers pratiques, conseil Emploi Store

Transports : arrêt « Parc Tête d’Or – Stalingrad » à 100 mètres de l’Espace Tête d’Or