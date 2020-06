Handiaction et Handimouv’ appellent à défiler le 6 juin à Lille pour l’égalité des droits

Du 16 mai au 18 juillet 2015 auront lieu dans toute la France des manifestations en faveur d’une meilleure visibilité du handicap et du droit à la différence dans le cadre des Marches des Fiertés.

Co-organisateurs de la Marche des Fiertés de Lille qui aura lieu le 6 juin prochain – actuellement le rassemblement le plus important de France – le collectif Handiaction et l’association Handimouv’ lancent un appel à la mobilisation pour composer le cortège le plus conséquent possible :

« Il est important de sensibiliser et de favoriser l’intégration et la reconnaissance des personnes en situation de handicap dans le milieu LGBT auprès des personnes valides, autour des différents regards et mentalités envers le handicap. C’est pour cela qu’il est important d’avoir un maximum de volontaires et de bénévoles afin d’avoir une visibilité plus large dans un concept solidaire pour sensibiliser et de faire réagir les différents médias. Tous ensemble pour passer un moment convivial dans une ambiance festive et militante. Merci aux personnes de se manifester auprès de nos collectifs et associations afin d’organiser au mieux cette festivité dans la joie et la bonne humeur ».

