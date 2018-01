Handi-Sup Auvergne : 8e Forum Régional Emploi Handicap

Forum Emploi Handicap Handi-Sup Auvergne : parce que rien ne vaut l’échange en direct !

Entretiens en ligne, Forums virtuels, Réseaux sociaux professionnels… : halte au tout numérique : rien ne vaut la bonne vieille méthode de l’entretien Handirect ! Le 21 mars prochain venez au 8e Forum Régional Emploi Handicap Handi-Sup Auvergne, à POLYDOME, Clermont-Ferrand. Le job de votre vie vous y attend !

« Bonjour. Je suis brun, je mesure 1m85 et j’ai les yeux marron… ». Cela vous paraît ridicule ? Vous avez raison ! Qui, ailleurs que dans le champ du handicap, se définit par une caractéristique physique ? Dépasser les clichés, les a priori, savoir être dans l’empathie, dans la compréhension, puis dans l’action : c’est le secret d’Handi-Sup Auvergne !

Petite, mais efficace !

Handi-Sup Auvergne est « la plus petite des Grandes Associations » ou « la plus Grande des petites Associations » en Auvergne. Une équipe de choc composée de quatre salarié.es, une personne mise à disposition par l’Éducation Nationale pour accompagner les lycéen.nes porteur.ses d’un handicap, ainsi qu’une Psychologue vacataire sont à votre service toute l’année pour vous accompagner dans vos projets et démarches. C’est aussi une équipe de quinze administrateurs et administratrices bénévoles qui viennent donner la main dans les moments importants.

Nos Chiffres Clés :

8 : C’est le nombre de forums annuels organisés par l’association à chaque printemps. Ce rendez-vous régional de l’emploi pour les personnes en situation de handicap regroupe 70 Employeurs publics et privés handi-accueillants et 60 associations et prestataires d’aides techniques et humaines.

1 500 : C’est le nombre de Visiteur.es Uniques venu.es le 08 mars dernier au 7e Forum Régional Emploi Handicap organisé par Handi-Sup !

200 : C’est le nombre de personnes qui, quelques semaines ou mois après, avaient trouvé une solution à leur recherche (de formation professionnelle, de stage, d’emploi, d’aides technique (aménagement de la situation de travail ou de formation…), sachant que ce salon accueille aussi nombre de familles, qui viennent préparer l’avenir professionnel de leur enfant en situation de handicap.

100 : C’est le nombre de Lycéen.nes, Étudiant.es et Jeunes Diplômé.es qui auront été accompagné.es par l’association Handi-Sup Auvergne, cette fois vers l’insertion professionnelle tout au long de l’année 2017.

36 : C’est le nombre de personnes accompagnées par le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS Handi-Sup) au cours de l’année civile 2017. Le SAVS Handi-Sup, financé par le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, accompagne les jeunes de 18 à 35 ans, domicilié.es dans le Puy-de-Dôme et de niveau supérieur ou égal au Bac. L’équipe du service est là pour répondre à des demandes très diverses et variées, allant de l’aide au logement, à son adaptation, en passant par l’aide aux courses, une aide administrative, soutien psychologique, une aide aux déplacements, repérage, etc.

Le Forum Régional Emploi Handicap, « The Place to Be ! »

À noter dans vos agendas le 8ème Forum Régional Emploi Handicap qui aura le 21 mars 2018 !

Au programme :

« Au-moins » 70 employeurs à la recherche de vos compétences, 60 associations et prestataires d’aides techniques et humaines, le tout à Polydome, Clermont-Ferrand.

Cette journée dédiée à l’emploi des personnes en situation de handicap est la journée 2 en 1 pour trouver le poste de votre vie et l’adaptation qui va bien. Alors rendez-vous le 21 mars !

Contact et renseignements :

Handi-Sup Auvergne

M.V.E. – Campus Universitaire des Cézeaux

7 place Vasarely – CS 60026

63178 AUBIÈRE

Évènement

8ème Forum Régional Emploi Handicap

Mercredi 21 mars 2018

POLYDOME, Clermont-Ferrand

Entrée Libre

Infos sur : http://www.handisupauvergne.org/

L’association Handi-Sup Auvergne sera aussi partenaire des :

4èmes Rencontres Handiagora

Mardi 24 avril 2018

Espace Tête d’Or, Villeurbanne

En partenariat avec l’entreprise Handiagora et le magazine Handirect !