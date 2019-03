20 mars à Clermont-Ferrand, POLYDOME : 9ème Forum Régional Emploi Handicap – Handi-sup 2019

L’événement pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées en Auvergne-Rhône-Alpes ! Rendez-vous le 20 mars au Forum Handi-sup 2019 !

Pour la 9ème année consécutive, l’association Handi-Sup Auvergne organise le Forum Régional Emploi Handicap ! Il s’agit sur un même lieu de rencontrer l’ensemble de celles et ceux qui font l’emploi des personnes en situation de handicap en Auvergne voire en Auvergne-Rhône-Alpes et même au-delà, puisque nous accueillons des Employeurs hors Auvergne.

Les années passent mais le fond du problème demeure : le handicap est une des principales cause de discriminations à l’emploi aujourd’hui en France !

Où me former, vers quoi me tourner quand mon état de santé ne me permet plus d’exercer mon ancien emploi ? Qui pour m’aider à détecter les secteurs porteurs, les organismes de formation susceptibles de m’accueillir ? Comment financer cette formation ? Où exercer ce nouveau métier pour lequel je me serai formé.e ?

Handi-Sup Auvergne concentre tout le reste de l’année son action autour des projets des jeunes porteurs d’un handicap : lycéen.nes, étudiant.es et jeunes diplômé.es viennent trouver auprès d’elle des solutions d’insertion sociale et d’insertion professionnelle.

Chaque année en mars, il s’agit pour nous de fédérer les réseaux d’acteurs : public, privés, associatifs au service d’une information fiable et de qualité… qui mène vers un emploi durable !

Avec neuf années de recul, nous savons combien cette journée peut être utile, déclencher pour les uns un aménagement de poste qu’ils appelaient de leurs vœux, pour d’autres un début de parcours vers une formation diplômante ou qualifiante, pour un plus grand nombre encore des possibilités d’emploi, à durée déterminée ou indéterminée !

Nous sommes très fier.es de mener cette action de service public : les jeunes et moins jeunes qui participent à cette journée nous disent l’intérêt qu’elle a eu pour eux. Nombre d’employeurs aussi y voient leur intérêt : ils peinent à cibler les candidat.es en situation de handicap dans un recrutement, tant ces dernier.es pensent que le signaler peut les desservir… Mais la présence de près 70 Employeurs et 1 600 candidat.es démontre l’intérêt d’une telle journée !

Le visuel de cette année rappelle l’ADN, avec la formule que la rencontre représente l’ADN d’Handi-Sup. Au-delà de la communication, cette action nous tient particulièrement à cœur parce que la rencontre devient possible : qui peut, sans une journée comme celle que nous organisons, rencontrer sur un même lieu pas mois de 60 recruteurs d’entreprises privées et d’employeurs publics mais aussi les associations de personnes, les aides techniques utiles ?

Vous qui êtes Employeur, Chef.fe d’entreprise, Directeur.trice de Ressources Humaines, Chargé.e de recrutement et qui n’êtes pas encore inscrit.e à notre forum : venez, venez assister à cette journée unique en Auvergne, nous vous ferons une place, nous vous permettrons de rencontrer des Talents, des personnes formidables, avec de la motivation de l’énergie à revendre, avant d’être des personnes handicapées !

Venez faire changer les chiffres, les statistiques, qui disent que les personnes handicapées sont touchées près de deux fois plus par le chômage !

Nous sommes convaincu.es que cette journée va être cette année encore d’une GRANDE RICHESSE pour vous comme pour nous. Venez nombreuses et nombreux : rencontrez-vous, échangez : ce forum est dédié à la découverte de l’Autre et à sa compréhension !

Loïc THOMAZET, Président d’Handi-Sup Auvergne