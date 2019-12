HANDI POP’, réclame que des mandats d’élus soient réservés aux personnes en situation de handicap.

En France 10% de la population présente un handicap toute cause confondue. Or, ces personnes-là sont particulièrement exclues de la vie politique française.

Le taux d’élus présentant un handicap est sans doute très largement inférieur à 0,1%. Les autorités politiques ont imposé en février 2005 aux entreprises de recruter au moins 6% de personnes en situation de handicap. Ce quota n’est malheureusement pas respecté. Néanmoins, il y a une volonté affichée d’y aboutir. Mais pourquoi alors les partis politiques si prompts à sommer les représentants de la vie économique à avoir un comportement vertueux, eux-mêmes ne font absolument rien pour impliquer ces personnes en situation de handicap dans le débat et dans la vie politique.

Les problèmes liés au handicap concernent un champ totalement transversal, avec des implications au niveau de l’enseignement, l’éducation, le sport, l’emploi…La question du handicap concerne tous les champs de l’activité humaine. La question de la diversité est évoquée dans chacun de ses secteurs, à l’exclusion de la problématique du handicap. Actuellement, aucun ministre, ni secrétaire d’Etat n’est en situation de handicap, aucun député, aucun des 200 secrétaires nationaux de l’UMP.

Dans ces conditions, à l’occasion de la conférence national du handicap HANDI POP’ réclame la mise en œuvre immédiate de mesures politiques qui imposent à l’instar de ce qui se passe dans les entreprises, 6% de candidats lors des élections législatives et locales en situation de handicap, en leur réservant aussi des mandats d’élus. Offrir à ces personnes un statut d’élu est la manière la plus concrète et efficace de lutter contre l’exclusion et la discrimination. < Nous allons mener une campagne sans concession sur ce thème qui est primordial, explique Fréderic Bouscarle, président de HANDI POP’, le mouvement associé à l’UMP qui fédère les personnes sensibilisées à la question du handicap. Le fait d’avoir des élus concernés changera le regard de la société sur ces personnes, permettra de faire progresser les besoins des personnes en situations de handicap, notamment en terme d’équipements publics.>

HANDI POP’ devrait à la rentrée de septembre déposer une proposition de loi dans ce sens.

Frédéric BOUSCARLE

Président du mouvement HANDI POP’