Handi-numérique : Les métiers du numérique sont accessibles, découvrez-les !

14 grandes entreprises s’engagent pour l’emploi des personnes handicapées et lancent le portail « Handi-numérique » : premier site web à destination des personnes handicapées dédié aux métiers et aux formations du secteur numérique. Objectif : permettre aux demandeurs d’emplois et étudiants en situation de handicap de découvrir les métiers du numérique, secteur qui offre de nombreuses opportunités de carrière mais où les recruteurs peinent à trouver des candidats qualifiés.

« Le secteur du numérique est fortement créateur d’emplois avec 700 000 postes créés en 10 ans, et on estime que le cap du million sera dépassé en 2015, explique le Collectif « Handicap & Numérique » à l’origine du site handi-numérique. Des milliers de recrutements de collaborateurs aux profils variés sont ainsi prévus pour les années à venir. Des emplois en grande majorité durables puisque 93% d’entre eux sont des CDI ».

C’est pour répondre à ces perspectives que 14 grandes entreprises engagées se sont associées pour créer le collectif « Handicap &Numérique : Accenture, AKKA Technologies, Altran, Assystem, Atos, Bull, Capgemini, CGI, Econocom-Osiatis, Gfi, Open, Orange Business Services, Sopra, Steria. Le collectif «Handicap & Numérique» fonctionne également en partenariat avec l’Agefiph, le Syntec Numérique et CED qui mettent leur expertise au service de ce site.

Mis en place en 2013, ce groupement permet à ses membres de partager leurs bonnes pratiques et de réfléchir aux moyens de répondre efficacement à la crise de l’emploi des travailleurs handicapés, ainsi qu’aux enjeux de recrutement dans ce secteur d’activité.

Handi-numérique est ainsi le résultat d’un constat propre au secteur : les entreprises observent un déficit important et constant de candidats de niveau ingénieur dans les filières Informatique et Technique. Grâce à ce nouveau site, les 14 entreprises du collectif « Handicap & Numérique » espèrent attirer et recruter de futurs talents en phase avec les métiers de demain et susciter des vocations durables.

Cette initiative sur le thème du handicap, une première au sein de la branche, a vocation à fournir aux élèves et étudiants handicapés, et à leurs parents, des informations détaillées sur les filières et les perspectives d’embauches qu’offrent les métiers du numérique (emplois, stages, alternance).

Le site s’adresse également à tous les acteurs spécialisés dans le handicap et le numérique tels que les organismes de formation, les établissements de l’enseignement supérieur, les institutions, les centres de réadaptation professionnelle ou encore les associations.

Plus d’informations sur : www.handi-numerique.com