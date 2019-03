Handi-Martial : Une démonstration au Festival des Arts Martiaux

Une démonstration de Handi-Martial au Festival des Arts martiaux

Il va y avoir du sport ! La 34e édition du Festival des Arts Martiaux aura lieu le samedi 23 mars à l’AccorHotels Arena de Paris Bercy, mettant en en lumière les différentes disciplines de sport de combat à travers les prestations des meilleurs sportifs mondiaux. À l’occasion de cet événement dédié aussi bien aux pratiquants, qu’aux non-initiés, l’association No Différence proposera une démonstration de Handi-Martial menée par plusieurs de ses membres : Anthony, hémiplégique de naissance, pratiquant depuis 15 ans ; Alice, non-voyante de naissance, pratiquant depuis 3 ans ; Colin, Myopathie et tétraplégie, pratiquant depuis 15 ans ; Julien, non-voyant de naissance, pratiquant depuis 15 ans ; Lény, myopathie, greffé du coeur, pratiquant depuis 3 ans ; Simon, trisomie 21, pratiquant depuis 15 ans, et Soraya, paraplégie, accident de la route, pratiquante depuis 1 an.

Fondée par Claudio Alessi en 1992, « l’association No Difference s’efforce à travers le sport et l’art, de remédier aux difficultés quotidiennes rencontrées par des personnes en situation de handicap. Elle se bat ainsi en faveur d’une intégration dynamique au sein de la communauté valide », expliquent ses membres. L’association regroupe 320 élèves qui ont tous un handicap différent et pratiquent l’ALC (L’Art du Libre Combat). Une discipline qui fait appel à l’expression de soi, et aux capacités personnelles de chacun à comprendre le mouvement inspiré par les arts martiaux.

« Qu’ils soient aveugles, paraplégiques, trisomiques ou encore amputés, les sportifs l’association No Difference deviendront des champions le temps d’une soirée, commentent les organisateurs de la démonstration. Maniant le nunchaku, les gants de boxe, ou maîtrisant les coups de pied de Taekwondo, ils nous prouvent aussi qu’avec de la volonté et de la passion, on arrive à transcender bien des choses ».

Pour obtenir plus d’informations et consulter le programme complet, rendez-vous sur le site dédié : www.no-difference.org