Handi-Entrepreneurs : Quatre projets innovants et audacieux récompensés

Atos récompense des Handi-Entrepreneurs audacieux

Atos, entreprise de services numériques française, a remis le 21 janvier dernier les prix de la 10e édition de son concours Handi-Entrepreneurs. Objectif : Soutenir la démarche d’innovation et l’esprit d’entreprise des personnes en situation de handicap. Ainsi, trois lauréats et un « coup de cœur » ont été récompensés pour « leur audace et leurs initiatives entrepreneuriales novatrices » :

– 1er prix : InCahoots de Justine Llorca. InCahoots se positionne comme une alternative technologique complète à la visite de monuments classés qui ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite, en se basant sur des vidéos interactives à partir de tablettes tactiles.

– 2e prix : NOUR&VIE de Mohamed Nouaoura. NOUR&VIE permet l’étude, la conception et la commercialisation de nouvelles solutions écologiques et économiques de séchage des végétaux (fruits, légumes, plantes) permettant de conserver la qualité des produits tout en limitant l’impact environnemental lié au procédé. Le projet comporte également la mise en place d’une base de données numérique pour chaque famille de végétaux.

– 3e prix : TYEKO de Jérôme Plouzen. TYEKO s’adresse aux particuliers, et met à leur disposition des outils didactiques leur permettant de choisir un bien immobilier, de le valoriser ou d’en faire l’aménagement selon des critères financiers et environnementaux.

– Prix Coup de cœur : DUO DESIGN de Sylvie Le Nouen. DUO DESIGN permet de proposer des missions de coaching en décoration à domicile ou à distance.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ces projets, rendez-vous sur le site d’Atos : https://atos.net/fr/

En photo : Les lauréats du 10e concours Handi-Entrepreneurs d’Atos.