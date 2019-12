Handi-chat : rendez-vous avec la Web-TV !

L’opération organisée par l’Agefiph et Interneto depuis deux ans, prend pour cette troisième édition, la tournure d’un véritable marathon télévisuel. Du lundi 16 au vendredi 20 novembre, pas moins de 110 rendez-vous sont prévus, majoritairement en direct, afin d’accompagner les personnes handicapées dans leur insertion professionnelle !

Une véritable web-TV, émettant en direct dux heures par jour, tout au long de la semaine

– 11 chats par jour : 1 chat conseil + 10 chats entreprise

– Une diffusion continue de 9h00 à 20h00, du lundi au vendredi

– Entre chaque chat : 10 émissions thématiques d’une durée d’un quartd’heure.

Chaque journée est construite autour d’une thématique déclinée lors de 10 rendez-vous.

Cinq thématiques sur la semaine 10 rendez-vous par jour- Accès à l’emploi

-Orientation professionnelle et formation

– Création d’entreprise

– Maintien dans l’emploi et évolution professionnelle

– Travailler dans la fonction publique

– Chat conseil- L’interview

– 2 ateliers

– Questions pratiques

– Mieux connaître

– Rencontre

– Ils se bougent

Vingt-deux rendez-vous par jour

– deux chats entreprises (45 min. en plateau) : des entreprises qui recrutent se présentent et répondent aux questions des internautes.

– un chat conseil (45 min.en plateau) : Trois intervenants répondent aux questions des internautes sur la thématique de la journée.

– Le « journal » de la SEPH (5 minutes) : Présentation chaque jour en début de journée de quelques évènements notables qui se dérouleront en région dans la journée.

– huit émissions en plateau :

– Interview (15 min.) : Un invité s’exprime en plateau, sur la thématique du jour.

– trois Ateliers (2 x 15 min.+ 1 rediffusion) : Émissions de conseil, très didactiques et pratiques. Chaque jour, elles déclinent le thème du chat conseil en compagnie d’un expert, qui s’appuie sur les

questions et les témoignages du public internaute.

– Des réponses à vos questions (15 min.) : informations pratiques permettant notamment de présenter et d’expliquer les aides Agefiph.

– Ils se bougent ! (15 min.) : Coup de projecteur sur un partenaire : des invités témoignent de leur engagement et répondent en direct aux questions des journalistes et des internautes.

– Deux Questions pratiques (15 min + 1 rediffusion) : Des experts répondent en direct aux questions pratiques des internautes.

– Deux reportages :

• Rencontre (15 min.) : Portrait d’une personnalité, autour d’une interview et d’images illustrant son parcours, sa vie personnelle ou professionnelle.

• Mieux connaître (15 min.) : Un grand reportage autour de la thématique du jour.

Des chats vidéo accessibles à tous

Les HandiChats® sont filmés et diffusés en direct sur www.handichat.fr et accessibles depuis le site www.semaine-emploi-handicap-agefiph.fr Les internautes posent leurs questions en direct à des intervenants qui répondent face aux caméras. Les réponses sont filmées et simultanément retranscrites en texte, en vidéo et en langue des signes.

Une première en matière de recrutement

Les internautes posent leurs questions à des grandes entreprises à la recherche de collaborateurs handicapés. Pendant et après le chat, ils peuvent transmettre leur C.V. aux recruteurs.

Pour permettre des rencontres

Plusieurs atouts à ce mode de rencontre : une prise de contact moins intimidante pour les personnes handicapées, et pas de difficultés de déplacement. HandiChat s’adresse à toutes les personnes handicapées à la recherche d’un emploi.

Le programme

Les internautes ont rendez-vous le 28 octobre sur www.handichat.fr pour consulter le programme complet et commencer à poser leurs questions aux invités.

Interneto

Partenaire de l’Agefiph pour les chats depuis 2007, Interneto est une société de production de contenus. Interneto est aussi spécialisée dans l’organisation et la diffusion de chats vidéo, particulièrement dans le domaine du recrutement.

Les entreprises participantes : Club Méditerranée, Mondial Assistance, Ipsos, La Banque Postale, Atac, SNCF, Air Liquide, Crit, Carrefour, Derichebourg, Stef TFE, Véolia Propreté, Brink’s, Elior, EDF, Fnac, Crédit Agricole SA, IBM, Bouygues Télécom, France Télécom, LVMH, Afpa,

Logica, Société Générale, Areva, Malakoff Médéric, Kiabi, SDV logistique, Manpower, Generali, Fédération des ESH, Pierre et Vacances, Conforama, Immobilière 3F, Total, Banque Populaire, Auchan, Norauto, Pages jaunes, Etablissement français du sang, Caisse d’Epargne, Monoprix, Axa, Leroy- Merlin, GRT Gaz, Bouygues construction.

Le studio dans lequel se déroulera Handichat se trouve au 59 rue Claude Decaen, à Paris dans le 12e.

Plan d’accès en cliquant sur le lien :

http://www30.mappy.com/mappymoi/map?data_id=E8A03336-0726-4BC5-

BC94-E567C979C37E