Les vendredi 6 et samedi 7 novembre 2009 au Palais des Congrès Neptune, place Besagne à Toulon, la délégation varoise de l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés vous invite à venir visiter le salon du handicap et de la personne dépendante qui sera une nouvelle fois la plateforme régionale où partenaires publics et privés échangeront pratiques et idées innovantes. « Handi Cap Var 2009 » ce sont cinquante exposants professionnels et associatifs et huit conférences sur divers thèmes autour du handicap. Avec la participation d’Eurocopter, pour l’emploi et la formation des jeunes handicapés attirés par les métiers de l’aéronautique.

« Handi Art »

Une exposition qui vous fera découvrir l’art sous un regard singulier. Des artistes handicapés vous présente leurs compositions et leurs œuvres.

« HandiSud »

Les Grands Prix Sud-est de l’APAJH

Depuis sa première édition le 20 avril 2007, ce sont trente-quatre labels et neuf Grands Prix qui ont été attribués aux réalisations innovantes, en faveur des personnes handicapées.

Cette année encore, nous distinguerons les lauréats, seront récoompensés lors de la cérémonie festive qui se déroulera le vendredi 6 novembre 2009 à 19h30 au Palais des Congrès Neptune place Besagne à Toulon.

Encourager et valoriser les initiatives prises par les entreprises, les organismes privés ou publics, les collectivités locales, les associations et particuliers qui par leur réalisation favorisent le « vivre ensemble dans la société » des personnes en situation de handicap, c’est ce à quoi l’APAJH du Var s’est engagée à renouveler chaque année.

Encourager,

– par un Label de l’accessibilité, attribué pour une durée de trois ans renouvelable. Le logo du « Label de l’APAJH » pourra être utilisé par le lauréat sur ses documents de communication,

– par un Grand Prix décerné à vie, puisqu’il récompense la réalisation innovante du moment.

Valoriser, en faisant connaitre les actions de chacun au plus grand nombre.

Les deux secteurs d’actions prioritaires de l’APAJH sont : « l’accessibilité totale » et « la scolarisation » pour tous

Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés – APAJH du Var

175 boulevard Bourgeois 83100 Toulon – Tél. : 04 94 36 07 96 – Fax : 04 94 31 60 09

Courriel : asso.apajh83@orange.fr