Handi : cap sur le sport ! : bilan

La deuxième édition de « Handi : cap sur le sport ! », organisée à l’occasion des 43e jeux du Val-de-Marne par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports en partenariat avec le Conseil Général et avec l’appui de l’UNSS et de l’USEP, s’est achevée hier en fin d’après midi. Ces deux journées de manifestations consacrées à la découverte de différentes pratiques sportives entre jeunes scolarisés en situation de handicap et jeunes « valides » ont remporté un très grand succès.

Cet événement sportif, proposant 25 activités sportives à plus de 1100 enfants dont plus de 60% étaient en situation de handicap a permis, tous ensemble, de pratiquer des disciplines sportives très diverses telles que le basket adapté, le baseball, l’équitation, le golf, le hockey sur gazon, la boccia, la sarbacane, les fléchettes pendulaires, la gymnastique, le judo, le tennis, le jeu d’échecs, le rugby…

Malgré les conditions climatiques peu favorables de la première journée, les objectifs de ces deux jours de manifestation ont été atteints. Effectivement la mixité des publics entre enfants de classes spécialisées et classes « banales » ont permis de pratiquer et vivre en mixité un événement sportif et de partager des sensations ensemble.

L’autre objectif était d’impliquer davantage le mouvement sportif val-de-marnais sur ces problèmes d’intégration, en mettant en relation les classes spécialisées et enfants en situation de handicap avec les clubs sportifs qui possèdent des éducateurs et des équipements sportifs adaptés pour accueillir ce type de public. Ceci permettra, par la suite, de créer des partenariats entre des clubs sportifs et des classes spécialisées pour mettre en place des activités sportives au sein de leur programme scolaire.

Pour garder un souvenir de leurs participations et les récompenser pour leur investissement dans les ateliers sportifs, les enfants ont eu le plaisir de recevoir un diplôme de participation à la journée, un sac à l’effigie des 43e jeux du Val-de-Marne, un tee shirt préconisant la lutte contre la violence dans le sport et un goûter « commerce équitable ».

Cet événement a été parrainé par de nombreux sportifs de haut niveau qui ont répondu présents auprès des participants en échangeant avec les jeunes, en animant les ateliers sportifs et en leur proposant des dédicaces tout au long de la journée. Ces sportifs comme Damien Troquenet (vice champion d’Europe de kayak en 2009), Djamel Mastouri (médaillé au paralympique de 2008 à Pékin), Sylviane Félix (Championne du monde du relais 4×100 en 2003 à Paris), Christophe Goniot (équipe de France de baseball), Ryadh Sallem, Michael Rémilin…ont servi de modèle et permis de sensibiliser les jeunes aux valeurs du sport.

Cet événement s’est voulu aussi très festif et ouvert sur d’autres pratiques notament culturelles par la présence d’une troupe de théâtre de rue et de cirque qui ont circulé tout au long des deux jours sur les différents ateliers sportifs mais également par une exposition photo réalisé en amont par l’école de photographie CE3P sur le thème du sport et handicap.

De plus, ces deux journées ont pu sensibiliser les enfants valides sur le thème du handicap et de les faire pratiquer ensemble des pratiques sportives. En effet nous ne voulions pas créer un événement spécifique pour les jeunes en situation de handicap et les exclurent encore plus des pratiques sportives mais bien au contraire les faire pratiquer avec des jeunes « valides » afin de sensibiliser l’ensemble de ces jeunes sur le fait que la pratique mixte est possible et de renforcer le lien social par le sport.