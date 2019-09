Ce guide est avant tout écrit pour tous les accompagnants de personnes handicapées, professionnels, familiaux, bénévoles… Il intéressera également les dentistes sensibles à ce sujet, les chefs d’établissements accueillant des personnes handicapées et/ou âgées déficientes, les chefs de service de soins…

Cet ouvrage développe des points essentiels : anatomie des dents, devenir des dents et de la gencive en l’absence de soins efficaces, problèmes carieux et parodontaux. Il montre également comment reconnaître un problème dentaire, quel matériel utiliser, comment, pourquoi et bien sûr la prise en charge adaptée, point par point, face à plusieurs problématiques possibles liées aux handicaps.



Patricia Mouchel-Drillot, auteur de ce livre est à la fois assistante dentaire, spécialement formée par des dentistes à la prévention bucco-dentaire par l’hygiène, aidante familiale et professionnelle du handicap (monitrice éducatrice). Elle a travaillé dans différents établissements et également à domicile auprès de personnes handicapées motrices, mentales et aussi polyhandicapées; enfants et adultes.



Préface du Docteur Frédéric Bancaud, Chirurgien Dentiste à Bordeaux

Handhygiène Bucco Dentaire, Patricia Mouchel-Drillot, Edilivre.com, livre papier : 13 euros, livre PDF : 4.90 euros

Existe enfin en version à télécharger sur http://www.edilivre.com/doc/10322