Handéo renforce les exigences de son Label Cap’Handéo Services à la personne

Des exigences plus fortes pour des prestations mieux adaptées … C’est l’objectif visé par la nouvelle version du Label Cap’Handéo Services à la personne. En effet, quatre ans après son lancement, ce label voit son dispositif renforcé. La révision du référentiel, tout au long d’une année de travail, vise à améliorer la prise en compte des besoins et attentes des personnes en situation de handicap vivant à domicile. Cette évolution du label est d’ores et déjà en vigueur. Parmi les 22 caractéristiques qui composent le nouveau référentiel, certaines ont été renforcées pour faciliter la vie à domicile – et dans la cité – des personnes handicapées, notamment : une amplitude d’intervention élargie de 6h à minuit ; un planning souple et modifiable par le bénéficiaire moyennant un préavis de 72h ; des supports de communication plus accessibles.

Pour le service prestataire, cela se traduit par des engagements contractuels supplémentaires : une procédure formalisée de remplacement de l’intervenant absent ; le renforcement de la formation handicap pour les encadrants ; tout en tenant compte des réalités de terrain.

Ce label qualité est aujourd’hui détenu par plus de 270 agences de services à la personne, dans plus de 60 départements sur tout le territoire français, représentant 5 000 000 d’heures auprès de personnes en situation de handicap.

Plus d’infos : www.handeo.fr