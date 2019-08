Handeco développe ses tout premoers services

Lancée le 5 décembre dernier, l’association Handeco a signée une première convention de coopération et développe ses premiers services au bénéfice de l’emploi des personnes en situation de handicap. Cette convention de coopération entre Handeco et le Réseau Gesat porte en particulier sur deux points : le Réseau Gesat s’engage à mettre en ligne sur le site www.handeco.org l’annuaire qualifié de l’ensemble des structures ESAT/EA, à partir de sa base de données. Pour sa part, Handeco s’engage à promouvoir, sur son site www.handeco.org les services développés par le Réseau Gesat.

A compter d’aujourd’hui, un annuaire national de l’ensemble des Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) et des Entreprises Adaptées (EA), soit plus de 2000 adresses, est en libre accès sur le site www.handeco.org pour tout donneur d’ordre, privé ou public. Cet annuaire, ouvert à tous, permet par exemple de rechercher une activité, un établissement, l’ensemble des établissements d’un département, etc. Il a pour ambition de faciliter les relations économiques entre les établissements ESAT/EA et les entreprises privées ainsi que les employeurs

publics.

De nouveaux services à venir…

Très prochainement et progressivement, Handeco complétera ce « portail unique » – véritable passerelle entre les personnes en situation de handicap, les entreprises, les administrations, les collectivités et les 2 000 ESAT et EA en France – en apportant notamment les services suivants :

• Handeco Achats : plate-forme de référencement permettant aux établissements du secteur social et médico-social d’optimiser les achats et ainsi de réaliser des économies d’échelle ;

• Handeco Formation : espace de formation et de professionnalisation de l’ensemble des acteurs concernés.

A noter qu’Handeco a notamment pour mission de mutualiser et d’« amplifier » les réponses existantes, de rassembler des organismes autour de projets communs. HANDECO a ainsi vocation à signer des conventions de coopération avec de nouveaux partenaires.

Rappel :

Créée le 16 octobre 2008 par la FEGAPEI (Fédération d’associations gestionnaires), la Fédération APAJH (Associations pour adultes et jeunes handicapés), l’APF (Association des Paralysés de France) et le Réseau Gesat (Groupement National des ESAT et EA), l’association Handeco a pour objectif principal le soutien et le développement de l’emploi des personnes en situation de handicap. Pour atteindre cet objectif, Handeco met en place un dispositif ambitieux et novateur dont la vocation est de présenter une offre de services la plus complète possible favorisant la mise en relation des entreprises, privées et publiques, avec les structures de travail adapté et protégé (EA et ESAT).