Haltérophilie: Championnat du monde à Kuala Lumpur du 26 au 30 juillet

Un long voyage vers la Malaisie attend les trois athlètes français qui participeront aux Championnats du Monde d’haltérophilie du 26 au 31 juillet à Kuala Lumpur. Une compétition relevée dans l’antre des meilleurs haltérophiles de la planète… Une quarantaine de nations seront présentes sur les six jours de compétition que comptent ces Championnats du Monde. Alexis Queron, entraineur de l’équipe de France, est conscient du retard des nations occidentales dans la discipline, “Les meilleures équipes viennent d’Asie et du Moyen-Orient avec en tête des pays comme l’Irak ou l’Iran qui trustent les médailles. Rattraper ce retard se fera sur le long terme”. Concernant les objectifs de la délégation française, il reste confiant, “Officieusement, notre objectif est de terminer parmi les trois meilleures nations européennes. Pour les médailles, Souad Ghazouani possède une belle chance de médaille d’or et Jonathan chez les juniors peut sortir une grosse perf et terminer sur le podium”.

L’Equipe de France est constituée de Souad Ghazouani de l’ASPTT Lille (détentrice du record d’Europe de sa catégorie avec une barre à 130kg et médaillée de bronze à Pékin en développé-couché -48kg), David Nard et Jonathan Lorch de l’ASHPA Strasbourg.