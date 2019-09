« Halte aux discriminations ! Les connaître pour les combattre »

Deux journées d’information sont organisées en Ile-de-France pour témoigner, expliquer et comprendre. Deux journées pour que cessent les discriminations.

Mercredi 12 novembre 2008, à Paris, au CIDJ, et à Andrésy et Marly-le-Roi (78),

Viry-Chatillon (91), Rueil-Malmaison (92), organisées par les PIJ et BIJ

Jeudi 13 novembre 2008, au PIJ ALJT Paris 14.Se voir refuser l’accès à un emploi, un logement ou une boîte de nuit pour cause de « sale gueule » ou de handicap est une réalité vécue au quotidien par beaucoup de jeunes. Etre témoin ou victime d’un acte discriminatoire réprimé par la loi devrait nous obliger à réagir en tant que citoyen.

Des échanges, des débats, des créations théâtrales, des jeux…sont organisés par le CIDJ et les Points et

Bureaux Information Jeunesse, en partenariat avec la Région Ile-de-France

– pour apprendre à identifier les discriminations ;

– les dénoncer ;

– savoir se défendre individuellement ou collectivement ;

– agir ensemble. Au CIDJ, à Paris, Mercredi 12 novembre 2008

De 10h à 17h- Entretiens proposés par le Point d’Accès au Droit du CIDJ, la HALDE, l’Acsé, la COPEC (Préfecture de Paris) et des associations d’information et d’aide aux victimes de discrimination : « Ma6tvachanger », le CIDFF de Paris, avec l’aide de la Mission régionale d’appui Droit et Ville.

– Animation vidéo proposée par le CRIPS

– Théâtre forum sur la discrimination à l’embauche avec la compagnie « Masquarades ».

– Exposition « tous différents tous égaux » du Conseil de l’Europe

– Rencontres avec des intervenants spécialisés dans les discriminations qui touchent particulièrement les

jeunes :

L’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race, avec la Ligue des droits de

l’homme et des avocats du Barreau de Paris

L’inégalité de traitement liée au sexe, avec le « Jeu Kif Kif » de l’AFEV, qui fait réfléchir aux

inégalités filles/garçons et au respect de l’autre et de sa différence, « Femmes emploi.fr », l’association « Retravailler », l’AVFT (association contre les violences faites aux femmes au travail),

L’inégalité de traitement liée au handicap, avec « La Maison Pour le Handicap » de Paris, le site

HANDI-CV.CPM, dédié aux travailleurs handicapés, la Ville de Paris, le Groupe Société Générale

Les différences de traitement liées à l’âge, avec la RATP, la Mission Locale de Villiers le Bel, la

– Plate forme JEREMY (professionnalisation métiers de l’aéroportuaireÀ 15h, conférence :Organisés par les Points et Bureaux Information Jeunesse, en Ile-de-France

Mercredi 12 novembre 2008 : À Andrésy (78) : improvisation théâtrale, film et débat.

– À Viry-Chatillon (91) : expositions, film commenté, théâtre, table ronde.

– À Marly-le-Roi (78) : conférence, jeu, expositions, films, défilé de mode d’une collection de prêt-à-porter

métissé.

– À Rueil-Malmaison (92) : rencontres entre jeunes handicapés et valides autour du sport, du jeu, d’une

soirée.

Jeudi 13 novembre 2008 : Au PIJ de l’ALJT (Paris 14e) : forum, courts-métrages et théâtre forum.

Flyers à télécharger sur www.cidj.com avec programmes complets de la journée et coordonnéesCIDJ – Centre d’Information et de Documentation Jeunesse 101, quai Branly 75015 Paris www.cidj.com Métro Bir Hakeim ligne 6 – REC C Champ de Mars