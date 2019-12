Haïti : Handicap International se mobilise suite au séisme

Les équipes de Handicap International sont mobilisées depuis ce matin, pour apporter une aide d’urgence suite au violent séisme qui a frappé Haïti hier soir, détruisant de très nombreux immeubles dans la capitale Port au Prince. La catastrophe pourrait avoir fait des centaines, voire des milliers de victimes.

Il était une heure du matin à Lyon quand le chef de mission de Handicap International présent à Port-au-Prince a contacté Hélène, responsable des programmes d’urgence au siège, par téléphone satellite. Il a décrit une situation catastrophique, partout des bâtiments effondrés, des stations service en feu, des scènes de pillages. Les voies de communication étaient coupées, il était impossible de circuler autrement qu’à pied. La maison qui abrite le personnel de Handicap International à Port-au-Prince a été détruite par le séisme, on ne sait pas encore si la catastrophe a fait des victimes parmi nos collègues haïtiens.

Bilans alarmants

Les premiers bilans sont alarmants. Des hôpitaux et d’autres bâtiments publics à terre, et plusieurs centaines, voire des milliers de victimes. Le tremblement de terre, d’une magnitude de 7,3 sur l’échelle de Richter a touché le pays mardi vers 17 heures (heure locale), et particulièrement Port-au-Prince, la capitale, qui compte près de deux millions d’habitants.

Handicap International est présente dans le pays depuis plus d’un an, suite aux cyclones de l’été 2008.

L’association coordonne une plateforme logistique destinée à assurer des distributions d’aide humanitaire, en partenariat avec le PAM (programme alimentaire mondial).

Dès l’annonce de la catastrophe, les équipes se sont immédiatement mobilisées afin de lancer des opérations de secours dans les plus brefs délais. L’équipe présente sur place recevra du renfort dés demain, et une enveloppe de 150 000 euros de fonds propres a été débloquée afin de pouvoir prendre en charge les blessés, de leur apporter une aide rapide.

Le pays, parmi les plus pauvres du monde, est régulièrement frappé par des catastrophes naturelles, et soumis à une instabilité politique depuis des décennies.