Habitat partagé et accompagné : Des rencontres très constructives à Lyon

Le Réseau HAPA a organisé le 7 décembre dernier, à Lyon, les Rencontres territoriales de l’Habitat Partagé et Accompagné

Poursuivre le développement de l’habitat inclusif en région Auvergne-Rhône-Alpes et encourager tous les acteurs concernés à travailler ensemble : Telle était la vocation des « Rencontres territoriales de l’Habitat Partagé et Accompagné » organisées à Lyon, le 7 décembre dernier, par le réseau HAPA*. Un événement qui a rassemblé près de 150 participants, dans le respect des règles sanitaires liées au Covid.

Une dynamique déjà bien engagée dans la région

En ouverture, Sandrine Chaix, vice-présidente régionale en charge de l’action sociale et des personnes handicapées, a souligné l’importance de l’habitat inclusif pour l’intégration des personnes en situation de handicap dans la société, tout en rappelant l’engagement fort de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur ce sujet.

Différents acteurs se sont ensuite succédés pour présenter un état des lieux de la situation en France aujourd’hui – que ce soit au niveau social, politique et juridique – en s’appuyant sur les pratiques de nos voisins européens, et notamment de l’Allemagne, particulièrement en avance dans ce domaine, et qui peut, de fait, représenter une source d’inspiration non négligeable. En ce sens, Hélène Leenhardt, gérontologue et administratrice du réseau HAPA, a démontré au public qu’une véritable dynamique était d’ores et déjà engagée en France et que des initiatives prometteuses servaient déjà d’expériences pionnières pour construire des bases solides.

Des initiatives concrètes d’habitat partagé et accompagné en Auvergne-Rhône-Alpes

Pour illustrer ces propos et justement mettre en avant des initiatives concrètes d’habitat partagé et accompagné en Auvergne-Rhône-Alpes, plusieurs porteurs de projets ont alors été invités à présenter le fruit de leur travail à destination des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes en situation de handicap.

Parmi eux :

– Encour’âge, qui a mis sur pied une colocation inclusive pour permettre à des personnes âgées en perte d’autonomie de continuer à habiter dans leur village ardéchois, à Lamastre.

– Toits d’union, collectif qui travaille sur un projet d’habitat solidaire à la campagne pour tous les âges, sous la forme d’un habitat inclusif jumelé à un habitat participatif à Cluny.

– Le réseau Arevale, association de familles qui ouvrira sa première colocation inclusive « Logited » à Villeurbanne en 2022, afin d’offrir à des personnes avec TSA et handicap cognitif « un chez soi » accompagné en alternative aux institutions, à l’hôpital ou à leur famille.

S’en est suivie une après-midi de concertation et d’élaboration de pistes de travail concrètes, à travers des ateliers thématiques et une table ronde de clôture. Celle-ci a permis aux élus locaux de partager leurs projets et points de vue avec les acteurs associatifs autour du thème : « Quelles politiques locales et nationales pour faire changer d’échelle l’habitat partagé et inclusif ? ». Des temps d’échange constructifs qui devraient porter leurs fruits dans un futur proche au vu de la volonté commune de se mobiliser pour permettre à toute personne qui le souhaite d’accéder à « un chez soi » qui corresponde à ses besoins et ses attentes, notamment par le biais de l’habitat partagé et accompagné.

* Créé en 2017, le Réseau HAPA est un réseau d’entraide entre porteurs de projets de l’habitat partagé et accompagné.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.reseau-hapa.eu/le-reseau-hapa/

En photo : Sandrine Chaix, vice-présidente régionale en charge de l’action sociale et du handicap, Erwan Leduby, co-président du réseau HAPA, Hélène Leenhardt, gérontologue et administratrice du réseau HAPA, et Jean Camy, co-fondateur de l’association Solidair’aidants Monts du Lyonnais.