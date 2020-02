Habitat, vie sociale et dépendance de réels progrès sur Paris

Habitat, un nouveau service d’accompagnement des résidents en situation de fragilité voit le jour. C’est ce sur quoi se sont entendus les 3 bailleurs franciliens (Paris Habitat, RIVP et Elogie-Siemp) en cas de panne d’ascenseur susceptible d’entraver la liberté de circulation et notamment la capacité à regagner le logement. Une situation qui peut survenir à toutes les heures du jour et de la nuit et transformer une simple sortie en véritable galère.

Depuis le 27 janvier 2020, toutes les personnes en situation de handicap ou celles qui rencontrent des difficultés à se déplacer (seniors, femmes enceintes…) pourront faire appel à un service de portage assuré par la protection civile.

Disposant de plus de 900 bénévoles répartis au sein de 19 antennes à Paris et dans sa région, la Protection civile pourra intervenir sous 2 heures entre 17h et 23h, 7 jours sur 7, jours fériés compris. Elle aura pour mission de remonter la personne en difficulté dans son appartement en ayant recours aux techniques de portage en vigueur au sein des référentiels des Premiers Secours en Equipe. A cet effet, la ville de Paris subventionne l’acquisition d’un véhicule et de matériel.

Il est prévu qu’après 48 heures d’arrêt non programmé, le bailleur reprenne la prestation de gestion de crise. Le service vient justement en complément, pour les locataires de Paris Habitat, d’un autre service.

Nous saluons sincèrement cette initiative novatrice sur l’habitat et nous espérons qu’elle fera des petits sur tout le territoire et s’étendra à des prestation 24:24 et 7 jours sur 7.

Paris Habitat a développé un large éventail de services à destination des locataires les plus fragiles tels que le bricobus, service de réparation et des conseils aux locataires de plus de 65 ans, Les Kit access dit « réhab » ou « sénior » d’un coût respectif de 1200€ ou 600€, contiennent 7 à 9 éléments : lampes avec détecteurs de mouvement, pastilles photoluminescentes sur les interrupteurs, bac à douche antidérapant, barre d’appui dans la salle de bain et dans les toilettes… une prestation gratuite en partenariat avec Acceo propose un service connecté de transcription ou d’interprétation en temps réel et confidentiel.