Habiletés sociales : Une collection de livres pour les apprendre facilement

Aider les enfants à savoir comment se comporter dans les différentes situations du quotidien : Tel l’objectif de la série d’ouvrages pour enfants “Ben et les habiletés sociales”. Celle-ci s’adresse à tous les enfants, y compris à ceux qui sont en situation de handicap. Parmi les thèmes abordés, on trouve : la communication, la gestion des émotions, la posture, la sensorialité, les émotions et l’amitié.

Objectif de cette collection de petits livres richement illustrés : aider les enfants dans leur apprentissage, mais aussi leur famille et les professionnels qui les accompagnent et les guident dans leurs découvertes.

Ainsi chacun de ces ouvrages est conçu de manière ludique et pédagogique. Le contenu repose sur des textes simples et de nombreux dessins colorés qui reproduisent des scènes de vie courante auxquelles les enfants sont susceptibles d’être souvent confrontés. Les lecteurs sont alors amenés à faire leurs propres déductions afin de progresser dans la compréhension des notions liées au développement de relations et d’habiletés sociales.

Le tome 6, qui vient de paraître, est consacré au thème de l’amitié, un concept qui n’est pas toujours facile à comprendre pour les enfants.

À quoi ressemble un copain ? Benjamin, petit garçon de 9 ans, se pose beaucoup de questions. Effectivement, il a du mal à savoir comment bien se comporter.

En voici un extrait :

” Mais au fait ? Qu’est-ce que c’est un copain ? Un copain est une personne avec laquelle on aime passer du temps et qui augmente le niveau de bonheur dans notre vie. On peut avoir plusieurs amis, mais généralement, on n’en a pas beaucoup. Il a à peu près le même âge que moi. Il ne me ressemble pas forcément. Ça peut être un garçon ou une fille. Comme moi, il a des défauts et des qualités. On partage des choses ensemble : un goûter, des jeux, des activités, des discussions…

On se sent mieux quand on a un copain. On s’amuse plus et on se sent moins seul. Un copain peut nous soutenir ou nous aider quand ça ne va pas. Il peut aussi nous donner des conseils quand on a des problèmes. C’est parfois difficile de savoir qui est vraiment mon copain. Comment reconnaître un copain ? Tout d’abord, un copain ne dit pas de mal de toi. Attention ! Il peut parfois te taquiner. Ce n’est pas pour être méchant, c’est pour rire. Un copain est quelqu’un en qui on a confiance. Il garde les secrets qu’on lui confie.”