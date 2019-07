H0R0SC0PE JUILLET/AOUT

Cancer (21 juin-22 juillet)

Juillet est un mois actif et plutôt rémunérateur pour ceux qui travaillent. Votre intuition est excellente et vous propulse sur une excellente piste. Août favorise vos contacts, vos échanges. Vous avez besoin de diversifier vos occupations et de rencontrer de nouvelles têtes. Cœur : l’été est splendide pour vos amours, vous êtes le chouchou du ciel ! Célibataires, acceptez les invitations, sans doute nombreuses, car votre présence est très recherchée ! Vitalité : Excellente tout au long de l’été. Profitez-en pour affiner votre silhouette en faisant un peu de sport ! A partir du 20/8, Mars en Balance vous invite à protéger vos lombaires.

Lion (23 juillet-22 août)

Vos activités sont dynamisées jusqu’au 10/7, ensuite, c’est plus calme. Ça repart début août, tandis que vos finances sont au centre d’une négociation. En vacances, gardez un œil sur votre budget, et en août, restez très raisonnable.

Cœur : Calme plat jusqu’au 12/7, ensuite Vénus se glisse dans votre signe, vous voilà plus concerné, plus amoureux aussi. Une rencontre vous charme début août. A partir du 6/08, retour à la routine. En vacances, c’est tranquille et sans surprise. Les célibataires privilégient une amitié tendre et chaleureuse.

Vitalité : Bonne dans l’ensemble à condition de ne pas faire d’excès gourmands, car vos intestins sont facilement irritables. Mangez des fibres et buvez beaucoup.

Bélier (21 mars-20 avril)

Juillet est parfait pour continuer sur votre lancée, vous avez envie de contacts et, pourquoi pas, de chercher une autre activité pour la rentrée. La première quinzaine d’août est excellente, et si vous travaillez, vos résultats s’affichent. Ensuite, c’est plus calme. Cœur : Familiale jusqu’au 12/7, l’ambiance devient plus fauve ensuite. Vénus en Lion accentue votre envie de conquête. En couple, c’est l’accord parfait jusqu’au 7/08. Cœurs libres, vous plaisez et vous charmez ! Vitalité : Bonne si vous éliminez vos mauvaises habitudes. Profitez des vacances pour changer d’air et pour mieux vous alimenter.

Taureau (21 avril – 20 mai)

Vos activités sont variées et plutôt agréables jusqu’au 10/7, ensuite c’est plus familial, surtout si vous êtes en vacances. Ça repart après le 15/8, vos idées sont géniales et vous n’avez qu’une envie, en parler pour les faire adopter ! Côté job, on vous félicite.

Cœur : Mars (la passion) est en signe ami, et vous voilà très amoureux. La sensualité est à l’affiche d’un été formidable ! Cœurs libres, tenez vous prêts… (6 et 26/7, 17/08). En couple, un projet commun vous donne des ailes ! Vitalité : Pleine forme tout au long de cet été qui relance votre dynamique intérieure et extérieure. Ressourcez-vous afin de tirer tous les bénéfices de vos vacances et engranger toute cette belle énergie !

Gémeaux (21 mai- 20 juin)

Juillet est actif et agréable, vous profitez d’un courant dynamique et vous travaillez en toute sérénité. Côté finances, ça s’améliore nettement après le 15 juillet. Août est parfait pour revoir vos bases ou pour mettre vos neurones au repos. Cœur : c’est du 12/7 au 7/8 que vos amours se font légères et agréables. Ensuite, le ton est nettement plus familial. Vos proches sont une préoccupation heureuse mais impérative ! Pour les amoureux, la première semaine d’août est magique et, pour les célibataires, elle est surprenante ! Vitalité : Moyenne jusqu’au 20/08, fuyez les climatiseurs agressifs et les courants d’air. Ne vous surmenez pas, même pour faire la fête ! Repos…

Vierge (23 août-22 septembre)

Début juillet est assez stressant, une question est à régler. Ensuite tout va bien, vous jouez sur du velours. Début août est tranquille, c’est à partir de la seconde quinzaine que vous retrouvez un rythme plus soutenu. Cœur : Jusqu’au 10/8, on dirait que vous hésitez à faire part de vos sentiments. Ensuite ,Vénus (l’amour) rejoint Mars (le désir) dans votre signe, et voilà que vous brûlez de tout lui dire, vous en faites presque trop. Déconcertant… En couple, août est parfait pour vous retrouver en duo absolu !

Vitalité : Mars (l’énergie) traverse votre signe, vous êtes en forme à condition de ne pas abuser des gourmandises et des mets épicés. Mettez vos intestins au vert !

Balance (23 septembre – 22 octobre)

Juillet est très dynamique, limite stressant, vous êtes sur un dossier qui ne souffre pas de délai. En vacances, vous vous occupez de l’intendance et rien ne vous échappe. Août est plus reposant, vous n’avez de toute manière rien envie de faire. C’est clair et net, vous déléguez un maximum…Cœur : Le meilleur de votre été est du 12 juillet au 5 août ! Vous vous sentez amoureux, désiré et léger comme une plume. En couple, votre entente coule de source. En solo, vous jouez au papillon de nuit… Ensuite c’est plus calme, plus familial aussi. Après le 20/08, une rencontre captive les célibataires.

Vitalité : Sans plus jusqu’au 20/08, posez-vous. Vitalité excellente ensuite.

Scorpion (23 octobre-22 novembre)

Mercure favorise vos échanges et votre travail du 10 au 26/7, puis du 11 au 29/8. En dehors, c’est le calme plat et peut-être le moment de changer de rythme. En vacances, ces périodes sont excellentes pour bouger, et en dehors pour vous la couler douce !

Cœur : la première quinzaine de juillet favorise les amoureux et août souligne une rencontre originale (6, 23/8) pour les célibataires. En couple, les vacances sont agréables, la tendresse est à l’affiche. Ne changez rien, surtout si tout est parfait !

Vitalité : Excellente. Mars en signe ami vous invite à sortir, à vous changer les idées, à vous ouvrir à d’autres modes de fonctionnement. Tout cela relance votre énergie !

Sagittaire (23 novembre – 21 décembre)

Voici un été qui semble bien actif ! Un projet s’emballe, à moins que vous ne vous consacriez entièrement à une nouvelle activité. En juillet, vos progrès sont fulgurants (23, 26/7), mais en août, gardez-vous d’aller trop vite (6, 15, 17/8), mieux vaut choisir d’assurer ! Cœur : Vénus en Lion du 12/7 au 5/08. Notez-le et profitez de cette période superbe qui favorise les célibataires, les amoureux et les voyageurs. Début août, une rencontre vous fait fondre de plaisir ! Dès le 15/8, c’est plus sage, vous êtes déjà tourné vers la rentrée. En couple, pensez de temps en temps à votre moitié !

Vitalité : Moyenne jusqu’au 20/8, surtout si vous tirez trop sur la corde. Reposez-vous.

Capricorne (22 décembre-20 janvier)

Profitez de cet été très tonique pour rencontrer et pour parler de vos projets. L’un d’eux pourrait démarrer en trombe la seconde quinzaine de juillet et vous mobiliser une partie du mois d’août. En vacances, oubliez les plans pépères, misez sur le sport et sur le grand air : à vous les découvertes inoubliables! Cœur : Juillet favorise les couples, tandis qu’août est résolument le mois des célibataires. Cœurs libres, une rencontre bouleverse vos plans en solo et vous force à vous dévoiler davantage… c’est tant mieux !

Vitalité : Formidable, grâce à Mars en Vierge qui favorise votre tonus jusqu’au 19/8. Ensuite, il faut protéger vos articulations. Alternez les eaux minérales.

Verseau (20 janvier-18 février)

Profitez d’une bonne communication avec vos partenaires et collègues du 1er au 10/7, puis du 27/7 au 10/8. Pour le reste, c’est un été agréable bien qu’assez calme, qui vous permet de préparer une rentrée très active. Cœur : Vos amours sont au beau fixe du 12/7 au 5/8, et à partir du 20/8. En couple, la routine vous va bien, tandis que les célibataires misent sur l’amitié partagée. Petit bémol pour les cœurs libres : autour du 3/8, si une rencontre inattendue vous invite à vivre une passion éclair, c’est à vous de voir…

Vitalité : Posez-vous moins de questions, mettez impérativement vos neurones au vert et tout ira bien. Mars déboule en signe ami le 20/8, à partir de là, c’est la grande forme !

Poissons (19 février- 20 mars)

Votre intuition joue un rôle déterminant en juillet, car elle peut vous mettre sur une excellente piste ! Août est un mois relationnel, mais il faut rester à l’écoute de chacun, ce qui peut vous paraître parfois agaçant (15, 17, 28/8). Offrez-vous quelques breaks.

Cœur : Jusqu’au 10/7, votre entente est parfaite, et encore meilleure après le 10/8. Des vacances en amoureux vous font du bien ! Les célibataires pourraient s’aventurer dans une histoire passionnelle, brûlante et peut-être délicieuse. Qui sait ? Vitalité : Mars s’oppose à votre signe et vos batteries s’épuisent vite (10/7, 6/8, 17/8). Prenez le temps de vous ressourcer, et sans condition !